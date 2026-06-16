Galatasaray, orta saha konusunda M. United’ın Portekizli yıldızı için bonservis artı yıllık 12 milyon avroyu göze aldı. Görüşmeler devam ediyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Sarı kırmızılılarda orta saha konusunda yoğun bir mesai var. Bernardo Silva ile başlayan ardından Okan Buruk’un öncelik sıralamasında bire koyduğu Can Uzun ile devam eden görüşmelerde Bernardo Silva ismi önem kazandı. Silva’nın 3 yıl için 50 milyon avronun üzerinde bir rakam istemesinin ardından Can Uzun için de kulübü E. Frankfurt, 60 milyon avroluk serbest kalma bedelinde ısrarcıydı. Yönetim, ailesi hasta G.Saraylı olan Uzun’dan henüz bir geri dönüş görmedi.

Bruno Fernandes

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Dursun Özbek yönetimi Silva ve Uzun’un yüksek maliyeti üzerine diğer alternatif isme yöneldi. Sarı kırmızılılar, Manchester United forması giyen Bruno Fernandes olayını yeniden ısıttı. Ocak ayında da gündeme gelen ve menajeriyle bağlantının hiç kopmadığı Portekizli oyuncu için G.Saray bonservis artı oyuncuya yıllık 12 milyon avro ödemeyi göze aldı. Kulübüyle 2027’ye kadar mukavelesi bulunan ve piyasa değeri 35 milyon avro olan oyuncu da teklife sıcak bakıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası