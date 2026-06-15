İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City'nin, yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için harekete geçtiği ve Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Victor Nelsson'u gündemine aldığı ileri sürüldü.

İngiltere Premier Lig'e yükselerek adından söz ettiren Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin, Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'u istediği belirtildi.

GÖRÜŞMELERİ BİZZAT YÜRÜYOR

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, Victor Nelsson için görüşmeleri bizzat yürütüyor. Premier Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Hull City'nin, deneyimli savunmacıyı kadrosuna katmak için şartları zorlamaya hazır olduğu belirtildi. Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinin ardından kadro planlamasına hız verdiği ve önemli takviyeler yapmayı hedeflediği daha önce de İngiliz ve Türk basınında gündeme gelmişti.

Victor Nelsson

BEKLENTİ 10 MİLYON AVRO

Galatasaray cephesi ise Victor Nelsson'u düşük bir bedelle göndermeyi düşünmüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Danimarkalı stoper için yaklaşık 10 milyon avro bonservis talep ettiği ifade edildi.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR!

Geçen sezon kiralık olarak Serie A'da forma giyen Victor Nelsson'un da düzenli forma giyebileceği bir projeye sıcak baktığı kaydedildi. Geride kalan sezon Hellas Verona'da 38 maça çıkan Nelsson, 37 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 27 yaşındaki stoperin sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası