Belçika’daki şampiyonluk kutlamasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşen Dries Mertens, yardımcı antrenörlük teklifini cevapladı.

Aktif futbol hayatına sarı kırmızılı forma altında nokta koyan Dries Mertens, Belçika’daki şampiyonluk kutlamasında Başkan Dursun Özbek ile görüştü.

"ANTRENÖRLÜK PLANIM YOK"

Mertens’e Okan Buruk’un yardımcı antrenörlük teklifi iletildi. Buruk ile görüntülü de görüşen Mertens “Teklif için teşekkür ediyorum. Antrenörlük yapmak gibi bir planım yok. Ancak eğer takdir ederseniz sportif direktör ya da takım menajeri olarak G.Saray’da görev almayı değerlendirebilirim. Ama aslında emekliliğim çok iyi gidiyor (gülerek)” dedi. Mertens’in menajer olarak göreve başlaması bekleniyor.

Belçika’daki şampiyonluk kutlamasından

MERTENS'E SEVGİ GÖSTERİSİ

Kutlamalar kapsamında Brüksel Belediye Binası’nın balkonuna çıkan belediye başkanı Philippe Close ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, meydanı dolduran taraftarlara hitap etti.

Close, konuşmasının sonunda sürpriz bir misafirleri olduğunu söyleyerek Galatasaray’ın eski futbolcusu Dries Mertens’i sahneye davet etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar uzun süre Belçikalı futbolcuya sevgi gösterilerinde bulundu.

Futbol kariyerine Anderlecht’te başlayan Mertens, oğlu Ciro ile sahneye çıkarak taraftarı selamladı.

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