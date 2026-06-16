Mertens’in Galatasaray'a cevabı: "Hocalığa hayır, menajerliğe evet"
Belçika’daki şampiyonluk kutlamasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşen Dries Mertens, yardımcı antrenörlük teklifini cevapladı.
- Dries Mertens, antrenörlük yapmak gibi bir planının olmadığını söyledi.
- Mertens, eğer takdir edilirse sportif direktör ya da takım menajeri olarak G.Saray'da görev almayı değerlendirebileceğini belirtti.
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Belçika'daki şampiyonluk kutlamasında Mertens ile görüştü.
- Brüksel Belediye Binası'nın balkonunda konuşma yapan Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, Dries Mertens'i sürpriz misafir olarak sahneye davet etti.
- Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mertens'e sevgi gösterilerinde bulundu.
- Mertens, oğlu Ciro ile sahneye çıkarak taraftarı selamladı.
Aktif futbol hayatına sarı kırmızılı forma altında nokta koyan Dries Mertens, Belçika’daki şampiyonluk kutlamasında Başkan Dursun Özbek ile görüştü.
"ANTRENÖRLÜK PLANIM YOK"
Mertens’e Okan Buruk’un yardımcı antrenörlük teklifi iletildi. Buruk ile görüntülü de görüşen Mertens “Teklif için teşekkür ediyorum. Antrenörlük yapmak gibi bir planım yok. Ancak eğer takdir ederseniz sportif direktör ya da takım menajeri olarak G.Saray’da görev almayı değerlendirebilirim. Ama aslında emekliliğim çok iyi gidiyor (gülerek)” dedi. Mertens’in menajer olarak göreve başlaması bekleniyor.
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MERTENS'E SEVGİ GÖSTERİSİ
Kutlamalar kapsamında Brüksel Belediye Binası’nın balkonuna çıkan belediye başkanı Philippe Close ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, meydanı dolduran taraftarlara hitap etti.
Close, konuşmasının sonunda sürpriz bir misafirleri olduğunu söyleyerek Galatasaray’ın eski futbolcusu Dries Mertens’i sahneye davet etti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar uzun süre Belçikalı futbolcuya sevgi gösterilerinde bulundu.
Futbol kariyerine Anderlecht’te başlayan Mertens, oğlu Ciro ile sahneye çıkarak taraftarı selamladı.