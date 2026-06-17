Galatasaray'ın stoper planı: İki Aslan'a karşı Van Dijk
Sarı kırmızılılar, Buruk’un istemediği Nelsson’u Hull City’ye, Sanchez’i de Como’ya gönderebilir. İki isimden elde edilecek 40 milyon avro Liverpool’un Hollandalı yıldızının maliyeti için düşünülüyor
- Victor Nelsson'a Premier Lig'e yeni çıkan Hull City teklifte bulundu ve Galatasaray'ın beklentisi 10 milyon avro.
- Davinson Sanchez için ise İtalya'dan Como kulübü ilgileniyor ve yönetim 30 milyon avro bonservis bedeli belirledi.
- Eğer bu satışlar gerçekleşirse, Liverpool'dan Virgil van Dijk'in maliyeti karşılanabilir.
- Virgil van Dijk'in yıllık maliyetinin 12-15 milyon avro civarında olması bekleniyor.
- Tecrübeli savunmacı Virgil van Dijk, Galatasaray ile anlaşması durumunda bonservis konusunu kendisinin çözebileceğini belirtti.
ALİ NACİ KÜÇÜK - Aslan’da transfer hareketliliği var. Savunma özelinde ise satış ve alış söz konusu. Teknik direktör Okan Buruk’un kadro planlamasında olmayan ve satış listesine konulan Victor Nelsson’a Premier Lig’e yeni çıkan Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City teklifte bulundu. Sarı kırmızılıların Danimarkalı savunma oyuncusundan beklentisi 10 milyon avro. Bir diğer satışı gündemde olan oyuncu ise Davinson Sanchez... Kolombiyalı stoperi de İtalya’nın yükselen değeri Como istiyor. Dursun Özbek yönetimi de Sanchez için 30 milyon avro bonservis bedeli belirledi.
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Peki bu iki isim giderse ne olacak? Eğer beklenilen düzeydeki rakamlara satış gerçekleşirse Liverpool’un yıldızı Virgil van Dijk’in maliyeti karşılanacak. İngiliz ekibinden ayrılmak isteyen ve sarı kırmızılı formayı giymeye çok istekli olan Hollandalı oyuncunun yıllık maliyetinin 12-15 milyon avro civarında olması bekleniyor. G.Saray yönetimi, Okan Buruk’un raporu doğrultusunda özellikle Şampiyonlar Ligi’nde başarı için sağlam bir savunma hattı planı yapıyor. Van Dijk de tam beklentileri karşılayacak bir savunmacı olarak görülüyor.
BONSERVİSSİZ GELEBİLİR
Liverpool ile bir yıllık daha mukavelesi bulunan 34 yaşındaki Virgil van Dijk şu anda Dünya Kupası’nda Hollanda
Millî Takımı forması giyiyor. Tecrübeli isim G.Saray ile anlaşması durumunda bonservis konusunu kendisinin çözebileceğini belirtiyor.