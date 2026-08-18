Arif Ahmet Denizolgun kimdir, ne zaman, nasıl öldü? Arif Ahmet Denizolgun'un hayat hikayesi

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılığın talebi üzerine feth-i kabir kararı verildi. Karar ardından Arif Ahmet Denizolgun’un hayat hikayesi ve ölümü bir kez daha gündeme geldi. Peki,Arif Ahmet Denizolgun kimdir, ne zaman, nasıl öldü?

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı verildi.

Başsavcılık, Eylül 2016'da vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğunu açıkladı.

ARİF AHMET DENİZOLGUN KİMDİR?

Türk mimar, siyasetçi ve din adamı Arif Ahmet Denizolgu 1 Mayıs 1956 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nde lisans öğrenimini tamamladı. Ardından Wagner College (Staten Island, New York) Ekonomi ve İş İdaresi Bölümü'nden mezun oldu ve Serbest Mimar ve Müteahhitlik yaptı.

Siyasi hayatına Refah Partisi'nde başlayan Arif Ahmet Denizolgun, 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi'nden 20. dönem Antalya milletvekili seçilerek meclise girdi. Mesut Yılmaz'ın başbakanlığında kurulan ANASOL-D olarak bilinen koalisyon hükûmeti'nde (55. hükûmet) ulaştırma bakanlığı yaptı. Hükûmet içerisinde partisiz bakan olarak 'bağımsız' yer aldı. Bakanlık görev süresi Ağustos 1998 ile Ocak 1999 tarihleri arasındadır. Ayrıca NATO Komisyon Başkanlığı, Teknoloji ve Bilim Komisyon üyeliği görevlerinde bulundu.

8 Eylül 2016'da saat 03:00 sularında yüksek tansiyon sonucu hastaneye kaldırıldı fakat beyin kanamasından dolayı saat 04:00 civarında öldü.Denizolgun, 9 Eylül'de Üsküdar Selimiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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