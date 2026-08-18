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3. Sayfa

Mezarlık yanında infaz! Adıyaman'da dağ başında erkek cesedi bulundu

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Adıyaman'da Ali Dağı Mahmut El Ensari Türbesi yakınındaki bir mezarlığın yanında silahla vurulmuş bir ceset bulundu. Ölen kişinin 42 yaşındaki Ömer Tunç olduğu belirlenirken olayın faili ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Adıyaman’da, dağ başında yer alan bir mezarlık yanında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez Ali Dağı Mahmut El Ensari Türbesi civarında mezarlık yanında bir erkek cesedi bulundu. Tabanca ile vurulmuş bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa zamanda olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri gönderildi. Olay yerine giden ekipler, şahsın öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde çok sayıda boş mermi kovanı bulunurken şahsın 42 yaşındaki Ömer Tunç olduğu tespit edildi. Daha sonra olay yerine giden Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde ve bölgede incelemelerde bulundu. İncelemelerin tamamlanmasının sonrasında Ömer Tunç’un cansız bedeni Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna sevk edildi. Öte taraftan cinayeti işleyen ve daha sonra kaçan şahıs veya şahısların yakalanması amacıyla jandarma ekipleri tarafından çalışmalar yapılıyor.

Mezarlık yanında infaz! Adıyamanda dağ başında erkek cesedi bulundu
Başlık ResmiMezarlık yanında infaz! Adıyamanda dağ başında erkek cesedi bulundu

Konuyla alakalı soruşturma başlatıldı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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