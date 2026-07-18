Cumhurbaşkanı kararıyla görev değişimi! Ardahan Valiliğine Ömer Hilmi Yamlı atandı
Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı. Ardahan Valiliği görevine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.
- Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri gereğince görevden alındı.
- Ardahan Valiliği'ne Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.
- Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Raziye Bilge Koçyiğit getirildi.
- Türkmenistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Demirok merkeze alındı.
- Türkmenistan Büyükelçiliği görevine Şener Cebeci atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı.
Yerine, Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı'nın ataması yapıldı.
DİPLOMATİK ATAMALAR DA YAPILDI
Dışişleri Bakanlığı'ndaki atamalar kapsamında ise Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Raziye Bilge Koçyiğit atandı.
Türkmenistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Demirok merkeze alınırken, boşalan büyükelçilik görevine Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şener Cebeci getirildi.
Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Yaşar Aksanyar, Sınır Yönetimi Genel Müdürü Ozan Gazel, Uluslararası Koruma Genel Müdürü Bayram Yalınsu ve Yabancılar Genel Müdürü Fatih Ayna görevden alındı.
Başkanlığın, Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğüne Ahmet Dalkıran, Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğüne İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Yüzer, Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğüne Mustafa Güney ve Yabancılar Genel Müdürlüğüne Özge Kaplan'ın ataması yapıldı.
Öte yandan, Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kocataş, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Üyeliğine ise İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Çetinkale görevlendirildi.