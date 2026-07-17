Önce 400 bin euroyu gönderdi sonra bilet aldı! AHBAP'lardan Özgür Güner yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı
AHBAP Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner yurt dışına çıkmak üzereyken gözaltına alındı. Güner'in bugün 2 saat içerisinde 400 bin euroyu CCF Paris Bank’a gönderdiği ardından yurt dışına çıkmak için bilet aldığı tespit edildi.
- Özgür Güner, 2 saat içinde 400 bin euroyu CCF Paris Bank'a göndermeye çalıştıktan sonra yurt dışı bileti aldığının tespit edilmesi üzerine MASAK tarafından gözaltına alındı.
- AHBAP Derneği çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturmada, mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri, yüksek miktarlı para transferleri, şans oyunları hesaplarına para aktarıp bahis oynama ve kısa sürede çok sayıda tapu devri işlemleri tespit edildi.
- Soruşturma kapsamında daha önce Haluk Levent'in de dahil olduğu 17 şüpheli ve ardından 9 zanlı daha yakalanarak gözaltına alındı.
- İlk operasyonlarda Haluk Levent ile birlikte 14 kişi tutuklandı, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli daha gözaltına alındı, bu gruptan 4 kişi tutuklandı, 8 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
- Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 18'e yükseldi ve derneğin/bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.
AHBAP Derneği soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ece Güner’in kardeşi Özgür Güner’in, bugün yurt dışına para çıkarmaya çalıştığı tespit edildi.
Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre.; Güner'in bugün 2 saat içerisinde 400 bin euroyu CCF Paris Bank’a gönderdiği; sonrasında yurt dışına bilet aldığının tespit edilmesi üzerine MASAK tarafından hesaplarına bloke konularak gözaltına alındığı öğrenildi.
OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.
Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.
Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, çalışmaların devamında 9 zanlı daha yakalanmıştı.
Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmış, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ünün daha tutuklanmasına, 8'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Böylece soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 18'e yükselmişti.
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Ayrıca soruşturma kapsamında, derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.
Soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmişti.
Bunun üzerine Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ile Ersin Gökgün polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.