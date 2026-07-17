ABD-İran arasındaki ateşkesin bozulmasının ardından bölgede savaş yeniden başladı. Son olarak Tahran'ın Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçmeye çalışan Tayland bayraklı bir gemiyi vurduğu bildirildi.

İran’ın, Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçmeye çalışan Tayland bayraklı bir gemiyi hedef aldığı bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran Silahlı Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’nda bir gemiyi hedef aldığını duyurdu.

Tayland bayraklı geminin tüm uyarılara rağmen Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz şekilde geçmeye çalıştığı, bunun üzerine İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındığı belirtildi.

Haberde, saldırının tam olarak ne zaman gerçekleştiği konusunda ise bilgi verilmedi.

Tayland bayraklı gemi Hürmüz'de vuruldu!

ERBİL VE SÜLEYMANİYE'YE SALDIRI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti, İran’ın Erbil ve Süleymaniye'ye yönelik saldırılarını “şiddetle” kınayarak, Tahran yönetimini devam eden saldırılara derhal son vermeye çağırdı.

IKBY'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, IKBY hükümeti İran’ın bölgeye yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Açıklamada, İran’ın IKBY’ye yönelik eylemleri "haksız saldırılar" şeklinde nitelendirilerek, bu saldırıların devam etmesinin "bölgesel barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğu ve tüm bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma riski taşıdığı" ifade edildi.

İran’a, bu saldırılara “derhal son verme“ ve bölgesel yönetimin “egemenliği ve istikrarına saygı duyma” çağrısı yapılan açıklamada, “Irak hükümetini ve uluslararası toplumu bu ihlallere son vermeye davet ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

İran, Irak’ın Erbil ve Süleymaniye kentlerinde Tahran yönetimine muhalif İranlı Kürt grupların kampları ile Erbil’de bulunan ABD askeri üssü ve başkonsolosluğuna saldırılar düzenliyor.

Son saldırılarda Erbil'e 8 kamikaze insansız hava aracı atılırken, Süleymaniye kentinde Tahran yönetimi muhalifi İran Kürdistan Devrimci Emekçiler Topluluğu'nun (Komele) kampına düzenlenen füze saldırısında 8 örgüt üyesinin öldüğü açıklanmıştı.

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