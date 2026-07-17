ABD, İran'a yönelik hava saldırılarında beşinci geceye girdi. İran basını Ahvaz, Bender Abbas ve Keşm Adası'nda peş peşe patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. İran ise misilleme olarak Katar, Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan ABD üslerini hedef aldı. Katar'da güvenlik tehdidi nedeniyle vatandaşlara evde kalma uyarısı yapılırken, Kuveyt ve Bahreyn'de ise hava savunma sistemleri devreye girdi.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları beşinci gecede de devam etti. Tahran'dan ise misilleme gecikmedi. ABD üslerinin bulunduğu Katar, Kuveyt ve Bahreyn'de alarm verildi.

CENTCOM tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan resmi açıklamada, saldırıların TSİ 21.00 (18.00 GMT) itibarıyla başladığı bildirildi. Operasyonun gerekçesine ve amacına değinilen açıklamada, "Saldırılar, İran’ın askeri kabiliyetlerini daha da zayıflatmak ve bölgedeki tehdit unsurlarını kontrol altına almak amacıyla kararlılıkla icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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İRAN'DA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

ABD ordusunun saldırı başlattığını duyurmasının ardından Basra Körfezi'nde yer alan Ahvaz kenti ile Hürmüz Boğazı'ndaki Bender Abbas kenti ve Keşm Adası'nda patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Ahvaz, Bender Abbas ve Keşm Adası'nda patlamalar meydana geldi. Keşm Adası'ndan ise en az 10 patlama sesi duyulduğu öğrenildi.

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2 KÖPRÜ VURULDU

ABD Başkanı Trump'ın İran'ın altyapısına saldırı tehdidinin ardından Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hamir'deki 2 köprünün hedef alındığı bildirildi. İran devlet televizyonuna göre, ABD hava saldırısında vurulan köprülerden birinin üzerinde bulunan sivil bir aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

İRAN'DAN KÖRFEZ'DEKİ ABD ÜSLERİNE MİSİLLEME

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katar Silahlı Kuvvetlerinin ülkeyi hedef alan füze saldırılarının etkisiz hale getirdiği belirtildi. Savunma Bakanlığı, saldırının niteliği, fırlatılan füze sayısı ya da olayın meydana geldiği bölgeye ilişkin ise ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

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"EVDEN DIŞARI ÇIKMAYIN"

Katar İçişleri Bakanlığı, ülkede güvenlik tehdidinin olduğu ve vatandaşların evlerinde kalmaları veya güvenli yerlere gitmeleri uyarılarda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tehdit sona erinceye kadar vatandaşların açık alanlardan uzak durmaları istendi.

Bakanlık tarafından, bir süre sonra yapılan yeni açıklamada ise ülkede yaşanan güvenlik tehdidinin ortadan kalktığı ve durumun normale döndüğü belirtildi.

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"EN YAKIN GÜVENLİ BÖLGEYE GİDİN"

Bahreyn İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkede sirenlerin çaldığı duyuruldu. Açıklamada, vatandaşlar ve ülkede yaşayanlardan sakin olmaları, en yakın güvenli bölgeye gitmeleri ve gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmeleri uyarısında bulunuldu.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

Kuveyt ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise İran kaynaklı füze ve insansız hava araçları (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ifade edildi.

Ülkede duyabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinden kaynaklı olabileceği belirtilen açıklamada, halktan ilgili kurumlar tarafından yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı.

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IRAK'TAKİ ABD VATANDAŞLARINA UYARI

Öte yandan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Erbil'e yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından Irak'taki ABD vatandaşlarına en üst düzeyde dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, ülkeye hiçbir nedenle seyahat edilmemesi yönündeki uyarısını yineledi.

Büyükelçiliğin yayımladığı güvenlik uyarısında, "15 Temmuz'da İran'a yakın grupların Erbil'e düzenlediği İHA saldırılarının ardından Irak'taki ABD vatandaşlarına en üst düzeyde teyakkuzda olmalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, ABD vatandaşlarından yerel medyayı takip etmeleri ve yerel makamların talimatlarına uymaları istendi.

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Seyahat güvenliğine ilişkin uyarıda ise ülkedeki hava sahasının herhangi bir zamanda önceden haber verilmeksizin kapatılabileceği ve uçuşların askıya alınabileceği belirtilerek, yolcuların Erbil, Bağdat, Basra ve Süleymaniye havalimanlarına gitmeden önce havayolu şirketlerinden uçuş durumlarını kontrol etmeleri tavsiye edildi.

Büyükelçilik ayrıca, Irak için geçerli olan 4. seviye seyahat uyarısını hatırlatarak, "Terör, adam kaçırma, silahlı çatışmalar, iç karışıklıklar ve ABD hükümetinin vatandaşlarına acil yardım sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle Irak’a hiçbir nedenle seyahat etmeyin." çağrısını yineledi.

Açıklamada, bazı personel için zorunlu tahliye kararı uygulanmasına rağmen ABD'nin Irak'taki diplomatik misyonunun faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi. ABD vatandaşlarının randevu ve konsolosluk hizmetleri için Bağdat Büyükelçiliği ile Erbil Başkonsolosluğu'na e-posta yoluyla ulaşabilecekleri belirtildi.

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