Pervin Buldan ve Mithat Sancar’dan oluşan DEM heyeti önceki gece yarısı AK Parti’yi ziyaret etti. Heyet, Terörsüz Türkiye taslağının Meclis tatile girmeden önce çıkması için dün de Bahçeli ile görüştü.

HABER MERKEZİ/ANKARA- Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasanın Meclis tatile girmeden önce çıkarılması için trafik hızlandı.

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, önceki akşam AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ ve Grup Başkanı Abdullah Güler ile Meclis’te bir araya geldi. Bu görüşme yaklaşık iki saat sürdü.

Heyet dün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’teki makamında ziyaret etti. Her iki görüşmede de, çerçeve yasa taslağı üzerinde değerlendirme yapıldı. DEM Parti’nin diğer siyasi partilerle de görüşebileceği ifade edildi. Bu görüşmelerin tamamlanmasından sonra DEM Parti heyetinin, terör örgütü PKK’nın elebaşı Öcalan’la görüşmek için kısa süre içinde İmralı’ya gideceği belirtildi.

DEM Partiden AK Parti ve MHPye peş peşe ziyaretler: Terörsüz Türkiye trafiği hızlanıyor

Daha önce güvenlik bürokrasisi aracılığı ile Öcalan’ın genel anlamda görüşlerinin alındığı ifade edilirken, DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti sonrasında, bir uzlaşma ortaya çıkarsa diğer muhalefet partilerinin de görüşleri alınarak taslağın önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığına sunulabileceği kaydediliyor. AK Parti, çerçeve yasanın en geniş mutabakatla çıkarılmasını istiyor.

ÖCALAN’A STATÜ YOK

DEM Parti ile AK Parti arasında en büyük tartışma konusu olan ‘Öcalan’a statü’ başlığının ise taslakta yer almamasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca, silah bırakan terör örgütü üyelerinin işledikleri suçların ağırlığına göre tabi olacakları hukuki süreçler konusunda da DEM Parti ile AK Parti arasında görüş ayrılığı bulunuyor.

AK Parti, örgüt üyelerinin suç işleyen-işlemeyen ayrımı ile farklı hukuki süreçlere tabi olmasını isterken, DEM Parti ‘kategorik’ ayrımlara itiraz ediyor. Tartışmalı olan konu başlıkları üzerinde bir orta yol bulunamaması durumunda taslağın 1 Ekim’de başlayacak Meclis’in yeni yasama yılına kalabileceği de ifade ediliyor.

10 MADDELİK TASLAK

AK Parti’nin hazırladığı taslağın yaklaşık 10 maddeden oluştuğu belirtiliyor. Taslak, PKK terör örgütünün feshine ve silah bırakmasına ilişkin hukuki süreçleri tanımlıyor.

Suç işleyen örgüt üyelerinin tabi olacağı hukuki süreçler, suç işlemeyenler hakkındaki uygulamalar, adli kontrol süreçleri, cezaevindeki PKK’lıların durumuna ilişkin başlıklar da taslakta yer alıyor. Örgüt mensuplarına silah bırakıp Türkiye’ye geri dönmeleri için bir yıllık bir süre tanınmasının beklendiği taslakta ‘Teyit ve tespit mekanizmasının’ nasıl işleyeceğine yönelik düzenlemeler de bulunuyor.

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