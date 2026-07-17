Yeşil Vadi Arsa Gayrimenkul, Kapadokya Avanos'taki projesinin ilk iki etabındaki 60 parselin satışını tamamladı. Şirket, üçüncü etabı satışa açarken Avanos ve Beypazarı'nda yeni yatırımlara, Merter'de ise 80 dairelik kentsel dönüşüm projesine başlayacağını duyurdu.

Yeşil Vadi Arsa Gayrimenkul, Kapadokya Avanos’ta başlattığı arsa projesinin ilk iki etabında yer alan 60 parselin satışının tamamlandığını ve üçüncü etabın satışa açıldığını duyurdu. Yeşil Vadi Arsa Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Orhan Demiral, yatırımcıların sanayi bölgelerinin yanı sıra turizm merkezlerini de takip ettiğini belirterek, bu kapsamda Kapadokya ve Beypazarı’na odaklandıklarını söyledi.

Avanos merkeze yakın konumda hayata geçirilen projenin ilk iki etabındaki 60 parselin satıldığını aktaran Demiral, 3. etap projesini de satışa açtıklarını duyurdu. Bölgedeki proje detaylarını paylaşan Demiral, şu bilgileri verdi:

Aslı Orhan Demiral

Kapadokya’daki müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, bölgenin yerel taşı kullanılarak 50, 75 ve 100 metrekarelik taş ev tipleri sunuyoruz. 250 ile 300 metrekare arasındaki arsalar üzerinde inşa edilebilen bu evler, ticari olarak değerlendirilebiliyor ya da alanlar müstakil tapulu arsa olarak bekletilebiliyor. Fiyatlar 1,5 milyon TL bandında şu anda, taksitle alım yapabiliyorsunuz. Tahminimce 2027 itibarıyla fiyatlar 2,5 milyon gibi telaffuz edilmeye başlar.

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MERTER’DE DÖNÜŞÜM

Şirketin yatırım yapılacak lokasyonları belirlerken AR-GE süreçlerine ağırlık verdiğini söyleyen Demiral; sanayi gelişim alanları, ulaşım projeleri, devlet yatırımları ve nüfus hareketliliklerini analiz ederek adım attıklarını kaydetti.

Bugüne kadar Trakya, Ankara, Düzce, Eskişehir, Çanakkale ve Balıkesir’de çeşitli projeler geliştirdiklerini bildiren Demiral, Ankara Beypazarı projesinde 800’ün üzerinde arsa satışı gerçekleştirdiklerini belirtti. Kapadokya bölgesindeki faaliyetlerinin süreceğini ifade eden Demiral, yeni projeler üzerinde de çalışmalarına devam ettiklerini sözlerine ekledi. Sefaköy’de 30 dairelik dönüşüm sonrası ikinci dönüşüm projesine başlayacaklarını anlatan Demiral, “Şimdi Merter’de kentsel dönüşüme başlıyoruz. Bu ay temel atma törenimiz var. 4 bloktan oluşan 80 dairelik bir proje. Fiyatlar temmuz ayı boyunca 9 milyon 750 bin TL’den başlıyor” dedi.

Demiral, devreye alacakları yapay zekâ destekli sistemle müşterilerinin arsalarının son fiyatını online görebileceğini söyledi. Konuttaki sıkı denetimin arsaya da geleceğini anlatan Demiral, belediyelerin rayiç bedelleri, metrekare birim fiyatları güncellemesi gerektiğini kaydetti.



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