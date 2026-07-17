Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'da kritik eşik aşıldı. Birinci ünitede işletmeye alma süreci başlarken, ilk elektriğin yıl sonuna kadar şebekeye verilmesi hedefleniyor.

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali ünvanını taşıyan Akkuyu’da tarihî anlar yaşanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yıl sonuna kadar ilk elektriği şebekeye verme hedefi doğrultusunda, birinci ünitede inşaat çalışmaları tamamlanarak işletmeye alma süreci başlatıldı.

Santralin kalbi konumundaki reaktör basınç kabına, gerçek yakıtla aynı ölçü ve ağırlığa sahip ancak nükleer madde içermeyen 163 adet temsilî yakıt demeti yerleştirildi. Böylece birinci reaktör, işletmeye alma sürecinin en önemli adımlarından biri olan “soğuk hidrolik test” aşamasına geçmiş oldu.

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Temsilî yakıt demetleriyle yürütülen testlerde mekanik, hidrolik ve termal sistemlerin çalışma kabiliyeti kontrol ediliyor. İlk aşamada soğuk hidrolik testlerle reaktör ve bağlı sistemler normal işletme sıcaklığına ulaşmadan basınç altında deneniyor. Ardından sıcak testlerde sistemlerin gerçek çalışma şartlarındaki performansı doğrulanacak. Böylece reaktör sistemi, pompalar, boru hatları, vanalar ve güvenlik ekipmanlarının güvenilir şekilde çalıştığı işletmeye alma öncesinde teyit edilecek.

Akkuyu’da ilk elektrik için geri sayım başladı

Nükleer Düzenleme Kurumu, birinci ünitenin işletme lisansı başvurusuna ilişkin inceleme ve değerlendirme çalışmalarını sürdürürken işletmeye alma sürecindeki testleri de yakından takip ediyor. Soğuk ve sıcak testlerden elde edilen sonuçlar ile diğer güvenlik verileri kurum tarafından değerlendirilecek. Ardından gerekli düzenleyici izinlerin verilmesi hâlinde gerçek nükleer yakıt reaktöre yüklenecek. Santral daha sonra aşamalı devreye alma sürecini tamamlayarak elektrik üretimine hazırlanacak.

Akkuyu’da ilk elektrik için geri sayım başladı

TÜRKİYE’NİN İHTİYACININ %10’UNU KARŞILAYACAK

Birinci ünitede testler devam ederken diğer üç ünitede de inşaat ve montaj çalışmaları eş zamanlı ilerliyor. İkinci ünitede işletmeye alma faaliyetleri kapsamında reaktör sistemi, ana sirkülasyon boru hattı ve teknik su altyapısındaki montajlar sürüyor.

Üçüncü ünitede türbin binasının ağır ekipman montajına hazırlanılırken, dördüncü ünitenin reaktör basınç kabı ile buhar jeneratörleri de sahaya ulaştırıldı. Dört ünitenin tamamının işletmeye alınmasıyla Akkuyu’nun yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretmesi ve Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılaması hedefleniyor.



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