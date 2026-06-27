Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliğini artıran ve karbon emisyonlarını azaltan işletmeleri performans esaslı hibe desteğiyle teşvik edecek Enerji ve Karbon Azaltımı (EKA) Destek Programı için düğmeye basıldı. Belirlenen performans kriterlerini karşılayan işletmelere, başvuru yapılan yıldaki enerji giderlerinin yüzde 30'u nakdi hibe olarak ödenecek. Peki, Enerji ve Karbon Azaltımı (EKA) Destek Programı başvurusu nasıl yapılır?

EKA (Enerji ve Karbon Azaltımı) Destek Programı; sanayi tesisleri, ticari binalar ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin enerji yoğunluğunu, spesifik enerji tüketimini ve karbon emisyon yoğunluğunu azaltmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.Program kapsamında belirlenen performans kriterlerini karşılayan işletmelere, enerji giderlerinin yüzde 30'u oranında hibe desteği sağlanacak.

Başvurular arasından karbon emisyonunu en fazla azaltan işletmeler destekten yararlanacak. Sanayi sektöründe ilk 10, ticari binalar ve hizmet sektöründe ise ilk 10 işletme olmak üzere toplam 20 işletmeye hibe verilecek.

Belirlenen performans kriterlerini karşılayan işletmelere, başvuru yapılan yıldaki enerji giderlerinin yüzde 30'u nakdi hibe olarak ödenecek.

Enerji ve Karbon Azaltımı (EKA) Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? Ayrıntılar belli oldu

EKA DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşletmeler Enerji ve Karbon Azaltımı (EKA) Destek Programı başvurularını, e-Devlet entegrasyonuyla çalışan Enerji Verimliliği Destek Yönetim Sistemi (EVDES) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Teknik değerlendirme ve doğrulama süreçlerinin ardından performans kriterlerini sağlayan işletmeler bütçe imkanları doğrultusunda desteklenecek.

EKA Destek Programı'nın devreye alınmasıyla işletmeler, hem enerji verimliliği yatırımları aşamasında hem de yatırım sonrasında elde ettikleri performans sonuçlarına göre desteklenmiş olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının EKA duyurularını takip edebilirsiniz. Başvuru dönemleri ve kriterleri burada ilan edilir.

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