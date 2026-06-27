Türk sinemasına damga vuran karakterleriyle hafızalarda yer edinen usta oyuncu Kadir İnanır, zatürreye bağlı gelişen solunum yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti. Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, ünlü oyuncunun son günlerine ve vasiyetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs'ta rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan, yoğun bakımda tedavi altına alınarak entübe edilen Kadir İnanır'dan acı haber geldi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Yeşilçam’ın tanınan ismi 77 yaşında hayatını kaybetti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

İnanır'ın tedavi gördüğü hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Hüsnü Görgen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İleri evre akciğer kanseri ile mücadele eden Kadir İnanır, 13.05.2026 tarihinden itibaren kanserin neden olduğu solunum sıkıntısı ve pnömoni nedeniyle hastanemizde tedavi görmekteydi. Solunum yetmezliğinin derinleşmesi üzerine 14.05.2026 tarihinde yoğun bakım ünitesine alındı. Akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı gelişen solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır, 26.06.2026 tarihinde saat 18.05'te çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Kadir İnanır son hali...

"HERKES DUA ETTİ"

Usta ismin vefatının ardından hastane önünde açıklama yapan oyuncu Levent İnanır, dayısının toplumun her kesimi tarafından büyük sevgi gördüğünü belirtti. Bu süreçte kendilerine çok sayıda taziye telefonu geldiğini ifade eden Levent İnanır, "Ona tanıdığı tanımadığı herkes dua etti. Bu süreçte film çekimleri için Diyarbakır ve Bingöl'deydim. İnanın sokakta yürüyemedim. Onun bu kadar sevildiğini bilmiyordum" dedi.

"SON ANA KADAR DİRENDİ"

Dayısının hastalığa karşı büyük bir mücadele verdiğini söyleyen Levent İnanır, "Canlı şahidiyim. Doktorlarımız da büyük çaba gösterdi. Son 8 yılda üst üste çok ağır sağlık sorunları yaşadı. Bu kadar dayanabildi. En son entübe edilmeden önce görüştük. Morali iyiydi, hatta espriler yaptı. Ancak çok yorulmuş ve yıpranmıştı. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır'ın vasiyeti merak ediliyordu... Ailesinde açıklama geldi

VASİYET CEVABI

Basın mensuplarının "Vasiyeti var mıydı?" sorusunu da cevaplayan Levent İnanır, "Özel bir isteği yoktu. Biz de onu kendisine yakışır şekilde son yolculuğuna uğurlayacağız" dedi.

CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI

Merhum sanatçının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda cenaze programına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Buna göre, Kadir İnanır için 28 Haziran Pazar günü saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Camii'nde cenaze namazı kılınacak.

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