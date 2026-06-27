Afyonkarahisar'da cam silmekten yorulan bir esnaf karısının iş yerinin vitrinine astığı yazı görenleri şaşkına çevirdi.

Afyonkarahisar'da bir işletmenin cama astığı esprili bilgilendirme yazısı kentte gündem oldu. Cam silmekten yorulan dükkan sahibinin karısının cama astığı "Lütfen cama dokunmayın" başlıklı notta, içeride yaşayan kediyle ilgili sıkça sorulan sorulara mizahi bir dille cevap verdiği görüldü.

"DÜKKAN AÇIKKEN SEVEBİLİRSİNİZ"

Yazıda, "Her gün silmekten yoruldum", "Evet, kedi var", "Evet, canlı kedi", "Dükkânda kilitli kalmadı, dükkânda yaşıyor" ifadelerine yer verilirken, ziyaretçilere de "Dükkan açıkken gelip sevebilirsiniz" çağrısı yapıldı.

Cam silmekten yorulan kadından afişli isyan!

Kadının işletmenin çalışma saatlerini de esprili bir üslupla anlattığı notta, "Açılış: Kocam uyanınca", "Kapanış: Kocamın canı sıkılınca", "Genellikle öğleden sonra açarız" ifadeleri dikkat çekti.

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