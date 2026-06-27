Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), yaz aylarında üniversite öğrencilerine GSB yurtlarında konaklama imkânı sağlayan Seyahatsever Projesi için 2026 hazırlıklarının başladığını açıkladı. Peki, GSB seyahatsever başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yurtları, üniversite öğrencilerine yaz aylarında uygun fiyatlı konaklama imkânı sunan Seyahatsever Projesi'nin 2026 dönemi için hazırlıkların başladığını duyurdu. Açıklamada, "Yaz planlarına Seyahatsever'i eklemeyi unutma. 2026 Temmuz-Ağustos dönemi için hazırlıklarımız başladı." ifadelerine yer verildi.B akanlık, başvuru tarihleri, projeye dahil edilecek şehirler, konaklama koşulları ve diğer tüm detayların ilerleyen günlerde duyurulacağını bildirdi.

Geçtiğimiz yıl yurtlara rezervasyon işlemi 3 Temmuz günü başlamış. Proje ise 7 Temmuz - 24 Ağustos tarihleri arasında uygulanmıştı.



GSB seyahatsever 2026 dönemine ilişkin açıklama... GSB seyahatsever başvuruları başladı mı?

GSB SEYAHATSEVER PROJESİ HAKKINDA

Genç Ne Sever Platformu bünyesinde yer alan Seyahatsever Projesi, gençlerin eğitim döneminin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin farklı şehirlerini keşfetmelerini sağlıyor. Seyahatsever Projesi kapsamında, önceki yıllarda üniversite öğrencileri yaz döneminde belirlenen GSB yurtlarında ücretsiz veya uygun koşullarda konaklama imkânından yararlanmıştı.

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