SSM’deki “Yoko Ono: İçses ve İçyapı” adlı sergi, ziyaretçilerinin katılımıyla şekilleniyor. Müze Müdürü Ahu Antmen “Aslında bizim ürettiğimiz bir sergi olacak” diyor.

Dünya onu daha ziyade Beatles üyesi John Lennon’ın eşi olarak tanıdı ama aynı zamanda avangart sanatın isimlerinden biriydi… Evet, Japon sanatçı Yoko Ono’dan bahsediyoruz.

Aykırı hatta radikal diyebileceğimiz, sanat ile aktivizmin arasında gidip gelen işleriyle tanınan Ono, bugünlerde Boğaziçi’ne geliyor. Tabii, 93 yaşındaki sanatçının kendisi değil, eserleri Sakıp Sabancı Müzesi’ne (SSM) misafir oluyor. “Yoko Ono: İçses ve İçyapı” adlı sergide, sanatçının 70 seneye yayılan 67 işi yer alıyor. Erken dönem talimat parçaları, kavramsal eserler, performanslar, film ve enstalasyonlar bunlar arasında bulunuyor.

Yoko Ono'nun aykırı eserleri Boğaziçi'nde: Sen yoksan bu sergi de yok!

Serginin en önemli özelliği ise ziyaretçileri sanatın bir parçası hâline getirmesi. Önce “kendinizden” geçiyorsunuz, sonra bir tuvale resim çiziyorsunuz, bir mikrofonla performans sergiliyorsunuz, bir masaya oturup annenize hasretinizi kaleme alıyorsunuz, alafranga bir tuvalet etrafında daire çiziyorsunuz ve otomattan hediyenizi alıyorsunuz…

Sergideki işler 1964’lerden günümüze uzanıyor. Tabii, kimileri sanatçısının radikal düşünce dünyasıyla paralel olarak sert feminist mesajlar taşıyor!

Yoko Ono

TECRÜBE ALANI!

Serginin açılışında dinlediğimiz SSM Müzesi Müdürü Ahu Antmen “Müze bu sergi ile birlikte kolektif deneyim alanına dönüşüyor. Burada izleyiciyi katılıma davet eden işler var. Böylece aslında tümüyle bizim ürettiğimiz bir sergi olacak. Yani katılmadığımız zaman aslında sergi büyük oranda yok diyebiliriz” ifadelerini kullanıyor.

Yoko Ono'nun aykırı eserleri Boğaziçi'nde: Sen yoksan bu sergi de yok!

ONO’NUN YAZILARI OSMANLI HATLARIYLA BULUŞTU

Sergi vesilesiyle Yoko Ono’nun kaligrafi eserleri, Atlı Köşk’teki hat koleksiyonu arasında sergileniyor. Ono’nun yazıları ile kıymetli Osmanlı hat eserleri enteresan bir kontrast meydana getiriyor. Akbank’ın desteği ve İspanyol MUSAC iş birliğiyle açılan sergi, 27 Aralık’a kadar tecrübe edilebiliyor.

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