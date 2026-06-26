100 yaşında hayatını kaybeden dünyaca ünlü modacı Zühal Yorgancıoğlu'nun İzmir'de düzenlenen cenaze töreninde, cenaze namazı sırasında yaşanan "saf düzeni" tartışması kısa süreli gerginliğe neden oldu. Ön safta yer almak isteyen kızı Müberra Yorgancıoğlu ve bazı kadın yakınları ile cami imamı Salih Bayram arasında yaşanan görüş ayrılığı, törene damga vurdu. Yorgancıoğlu'nun oğlu Faruk Yorgancıoğlu ise "Kadınlar da safta namaz kılabilir" diyerek imama karşı çıktı.

Modacı Zühal Yorgancıoğlu için Alsancak Hocazade Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesinde modacının kızı Müberra Yorgancıoğlu ile bazı kadın yakınları ön safta yer almak istedi. Ancak cami imamı Salih Bayram, kadınların erkeklerle aynı safta namaz kılamayacağını belirterek buna izin vermedi.

Ünlü ismin cenazesinde ‘saf’ tartışması! Oğlu imama karşı çıktı

İmamın uyarısı üzerine törene katılanlar arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Kadınlar daha sonra arka saflara geçti.

Ünlü ismin cenazesinde ‘saf’ tartışması! Oğlu imama karşı çıktı

OĞLUNDAN İMAMA TEPKİ

Yaşananlara tepki gösteren Faruk Yorgancıoğlu, kadınların da cenaze namazında aynı safta yer alabileceğini savunarak imama itiraz etti. Yorgancıoğlu, "Kadınlar da safta kılabilir. Hep birlikte kılınmasında bir sakınca yok" ifadelerini kullandı.

Ünlü ismin cenazesinde ‘saf’ tartışması! Oğlu imama karşı çıktı

NAMAZ GERGİNLİĞİN ARDINDAN KILINDI

Kısa süreli tartışmanın ardından cenaze namazı imam tarafından kıldırıldı. Namazın tamamlanmasının ardından Zühal Yorgancıoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

ZÜHAL YORGANCIOĞLU KİMDİR?

Zühal Yorgancıoğlu, Türk modasının öncü isimlerinden biri olarak kabul edilen, uluslararası alanda "Madam Z" unvanıyla tanınan moda tasarımcısı olarak biliniyor. Geleneksel Türk kültürünü modern tasarımlarla buluşturan çalışmalarıyla hem Türkiye'de hem de yurt dışında önemli bir ün kazandı.

Tasarımlarında Bursa ipeği ve Anadolu'nun el dokuması kumaşlarını kullanarak Türk kültürünü uluslararası moda dünyasına taşımayı amaçladı.

Ünlü ismin cenazesinde ‘saf’ tartışması! Oğlu imama karşı çıktı

Yorgancıoğlu, defilelerini yalnızca kıyafet sunumundan ibaret görmeyerek dans, müzik ve dekorla zenginleştirilmiş teatral gösterilere dönüştürdü. Bu yaklaşımı sayesinde yabancı basında dikkat çekti ve gazeteci Edgar Schneider tarafından kendisine verilen "Madam Z" lakabıyla anılmaya başlandı.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİ GİYDİRDİ

Yorgancıoğlu'nun tasarımlarını;

• Nancy Reagan,

• Jacqueline Kennedy Onassis,

• Dalida,

• Ajda Pekkan,

• Emel Sayın,

• Müzeyyen Senar,

• Nükhet Duru,

• Sibel Can ve

• Hülya Avşar

gibi birçok yerli ve yabancı isim tercih etti.

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