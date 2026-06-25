ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiasında yeni gelişme yaşandı. Yaklaşık 800 bin lira dolandırıldığını söyleyen 57 yaşındaki Ramazan Yıldız adlı engelli vatandaşın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Leyla Abdullahyeva ile olayda aracılık yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiası, soruşturma kapsamında yeni bir boyut kazandı. Çanakkale'de yaşayan yüzde 86 bedensel engelli Ramazan Yıldız, evlilik hazırlığı yaptığı kadın tarafından yaklaşık 800 bin lira değerindeki altınların alınarak dolandırıldığını öne sürdü.

800 BİN LİRALIK ALTIN VURGUNU

Yıldız, programda yaptığı açıklamada, bir kişi aracılığıyla kendisinden 29 yaş küçük Azerbaycan uyruklu olduğunu düşündüğü kadınla tanıştığını ve kısa süre içerisinde evlilik hazırlıklarına başladıklarını anlattı. İddiaya göre taraflar arasında düğün ve nikah hazırlıkları sürerken altın alınması gündeme geldi.

Engelli adama evlilik vaadiyle şok! 800 bin TL’lik altınla kaçan kadın tutuklandı

Ramazan Yıldız, birlikte gittikleri kuyumcudan yaklaşık 800 bin lira değerinde altın satın aldığını, ancak daha sonra genç kadının altınlarla birlikte ortadan kaybolduğunu belirtti. Yaşadığı mağduriyeti canlı yayında anlatan Yıldız, engeli nedeniyle kendisini dolandıran Leyla Abdullahyeva’nın arkasından gidemediğini söyledi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Programda suçlamalara ilişkin açıklama yapan kadın ise iddiaları reddederek altınların kendisi için alınmadığını savundu.

Engelli adama evlilik vaadiyle şok! 800 bin TL’lik altınla kaçan kadın tutuklandı

KAÇARKEN YAKALANDI

Konuyla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, kendisini Leyla Abdullahyeva olarak tanıtan şüphelinin gerçekte Azerbaycan uyruklu M.H. olduğu tespit edildi.

Engelli adama evlilik vaadiyle şok! 800 bin TL’lik altınla kaçan kadın tutuklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Erzurum'da yakalanan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Engelli adama evlilik vaadiyle şok! 800 bin TL’lik altınla kaçan kadın tutuklandı

ARACILIK EDEN KİŞİ DE TUTUKLANDI

Olayla bağlantılı olduğu ve aracılık yaptığı belirlenen K.T. isimli şüpheli de Lapseki'de gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası