Müge Anlı’ya çıkan Ramazan Yıldız ve Bülent Gençoğlu, Leyla Abdullahyeva isimli kadının kendilerini ‘evlilik’ vaadiyle dolandırdığını iddia etti. Yüzde 86 bedensel engelli Yıldız 800 bin TL, Gençoğlu ise 700 bin TL değerindeki altınlarını Leyla Abdullahyeva’nın çalarak kaçtığını söyledi. Abdullahyeva, iddiaları reddederken Müge Anlı kadına “Azerbaycan’ı karıştırdın şimdi de Türkiye’yi mi karıştıracaksın. Altınları neden aldın? diyerek sert çıktı. Abdullahyeva’nın evlilik dolandırıcılığı çetesi" bağlantısı olabileceği iddiası da gündem oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına taşınan ‘evlilik dolandırıcılığı çetesi’ iddiası kısa sürede gündem oldu. İddiaya göre genç kadın iki erkeğe de altın aldırıp 'Anneme göstereyim' diyerek dolandırdı.

"800 BİN TL DOLANDIRILDIM"

Çanakkale’de yaşayan %86 bedensel engelli 57 yaşındaki Ramazan Yıldız, kendisinden 29 yaş küçük Leyla Abdullahyeva’nın kendisini evlilik vaadiyle dolandırarak 800 bin lirasını aldığını iddia etti.

Müge Anlı’da ‘evlilik çetesi’ iddiası! İki kişinin de altınlarını alıp kaçtı

"KOLUNA TAKTI KAÇTI"

Yıldız, şunları anlattı:

“Kadir Turan isimli şahıs bana ‘Sana uygun bir eş adayı var’ dedi, tanıştık. ‘Yaş farkı var evlenmeyi kabul eder misin?’ dedim, ‘Önemli değil, evi maaşı olsun yeter’ dedi. Altın yapalım sen de dursun, nikah yaparken takalım dedi. 800 bin liralık altın yaptık. Koluna taktı gözümün önünde alıp kaçtı. Engelli olduğum için peşinden koşamadım. Azerbaycan kökenli bu kadın, Trabzon’da hasta bakıcılığı yapıyor."

DAHA ÖNCE DE DOLANDIRILMIŞ

Yıldız, daha önce de Cezayir uyruklu bir kadının kendisini 400 bin TL dolandırdığını söyledi.

Müge Anlı’da ‘evlilik çetesi’ iddiası! İki kişinin de altınlarını alıp kaçtı

"İŞ BİRLİĞİ YAPMIŞLAR"

Ramazan Yıldız’ın ardından stüdyoya gelen Bülent Gençoğlu da Leyla Abdullahyeva'ya 700 bin lira kaptırdığını öne sürdü. Gençoğlu Leyla isimli kadını Naile olarak tanıdığını, belirterek"işe gittim ablam aradı ‘Gelin gitmiş’ dedi.

Leyla’nın sürekli biriyle mesajlaştığını belirten Gençoğlu, aracı ile mesajlaştığını, iş birliği yaptıklarını belirtti. Gençoğlu “Leyla birini taciz ettiğime dair komplo kurdu” dedi.

İddiaların odağındaki Leyla Abdullahyeva, canlı yayına telefonla bağlayarak iddialara cevap verdi. Abdullahyeva, “Bülent birini taciz etmiş, mahkemesi halen sürüyor. Bunu benden gizlemişler bu nedenle onu terk ettim. Onların bir çöpünü bile almadım” iddiasında bulundu.

Müge Anlı’da ‘evlilik çetesi’ iddiası! İki kişinin de altınlarını alıp kaçtı

2 kişinin de altınlarını çaldığı iddia edilen Leyla Abdullahyeva’ya tepki gösteren Müge Anlı ise “Azerbaycan’ı karıştırdın şimdi de Türkiye’yi mi karıştıracaksın. Evliliğin şartı bellidir. Altınları neden aldın? dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası