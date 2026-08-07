Fransa seçimlerine Rus müdahalesi ortalığı karıştırdı: Adaylara çirkin tuzak!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde muhtemel adayları hedef alan Rusya kaynaklı siber dezenformasyon kampanyalarınatepki göstererek, Fransa'nın seçim süreçlerine yönelik hiçbir yabancı müdahaleye müsamaha göstermeyeceğini söyledi.

Fransa’da önümüzdeki nisan ve mayıs aylarında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine sekiz ay kala, Moskova merkezli dijital dezenformasyon operasyonları yeniden tırmanışa geçti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, muhtemel adayları hedef alan Rusya kaynaklı manipülasyon hamlelerinin ardından açıklama yaparak, Paris’in seçim süreçlerine yönelik hiçbir yabancı müdahaleye müsamaha göstermeyeceğini duyurdu.

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RUSLAR NASIL MÜDAHALE ETTİ

Seçimlerde adaylığını açıklayan veya adaylık sinyali veren isimler organize şekilde asılsız iddialarla hedef alınmaya başlandı. Merkez sağın öne çıkan isimlerinden Edouard Philippe ve Gabriel Attal hakkında sağlık durumlarına ilişkin gerçek dışı iddialar yayılarak kamuoyu algısı yönlendirilmeye çalışıldı.

Sol kulvarda yer alan Raphael Glucksmann ise gazeteci eşi Lea Salame üzerinden hedef alınarak, eşinin adaylık sürecini desteklemeleri adına medya kuruluşlarına rüşvet verdiği öne sürüldü.

PARİS YÖNETİMİNDEN DÜZENLEME SİNYALİ

Yurt dışından koordine edilen mesajlarla demokratik sürecin manipüle edilmeye çalışıldığını belirten Dışişleri Bakanı Barrot, yurt dışından iletilen organize mesajların seçmen iradesini çarpıtmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Müdahalenin önlenmesinde büyük dijital platformların düzenlenmesinin kritik rol oynayacağı kaydetti.

Öte yandan dezenformasyon dalgası Fransız iç siyasetinde de tartışmaları tırmandırdı. Radikal sol parti İtaatsiz Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Mélenchon, hükümetin kararlılık eksikliğini eleştirerek seçim sürecinin dış müdahalelere açık hale geldiğini savundu.

Bakan Barrot ise dış müdahale ile yabancı bir aktörün siyasi görüş açıklamasını birbirinden ayırmak gerektiğine değindi. Öte yandan Yeşiller Partisi temsilcileri ile X platformunun sahibi Elon Musk arasında yaşanan tartışmalar da seçim öncesi dijital mecralardaki nüfuz mücadelesini yeniden gündeme taşıdı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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