2026 YÖKDİL/2 için sınav günü yaklaşırken adayların hazırlıkları hız kazandı. ÖSYM tarafından uygulanacak sınava ilişkin YÖKDİL sınav giriş belgesi, sınav süresi, soru sayısı ve sonuç tarihi gibi ayrıntılar adayların gündeminde yer alıyor.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın yılın ikinci oturumuna katılacak binlerce aday için geri sayım başladı. ÖSYM, YÖKDİL/2 öncesinde sınavın uygulanacağı merkezlerden aday sayısına, sınav giriş belgelerinden sonuç takvimine kadar merak edilen ayrıntıları paylaştı. 104 bin 529 adayın başvurduğu sınavda İngilizcenin yanı sıra Almanca, Arapça ve Fransızca alanlarında da uygulama yapılacak. Peki, YÖKDİL 2 ne zaman, saat kaçta başlayacak ve YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

2026 YÖKDİL/2, 9 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara toplam 180 dakika süre verilecek. Buna göre standart sınav süresi saat 13.15'te sona erecek. Ek süre kullanması ÖSYM tarafından uygun görülen adaylar ise 30 dakika ilave süreden yararlanabilecek.

YÖKDİL/2, 81 ilde toplam 87 sınav merkezinde uygulanacak. Sınav için 300 bina ve 4 bin 165 salon kullanılacak. Toplam 104 bin 529 adayın katılacağı sınavda 80 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Sorular sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama konularından oluşacak. İngilizce sınavı fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında; Almanca, Arapça ve Fransızca sınavları ise sosyal bilimler alanında uygulanacak.

YÖKDİL/2 ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM YÖKDİL sınav süresi

ÖSYM'nin açıkladığı verilere göre adayların 100 bin 774'ü İngilizce, 2 bin 545'i Arapça, 822'si Almanca ve 388'i Fransızca sınavına katılacak. Alanlara göre bakıldığında sağlık bilimlerinde 41 bin 952, sosyal bilimlerde 34 bin 959, fen bilimlerinde ise 27 bin 618 aday sınava girecek.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

YÖKDİL/2 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerinin yer aldığı belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor.

Adayların sınav günü giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ya da fotoğraf olmayan adaylar için sınav günü il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak. ÖSYM'nin sınav günü kurallarına uyulması ve adayların sınav merkezlerine zamanında gitmesi önem taşıyor.

YÖKDİL/2 ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM YÖKDİL sınav süresi

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YÖKDİL/2 sonuçları 26 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası