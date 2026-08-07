MEB.gov.tr AÖL sonuç ekranı açıldı! AÖL 3.dönem sınav sonuçları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL (Açıkö Öğretim Lisesi) 3..dönem sınav sonuçları için bekleyiş sona erdi. Aöl,meb.gov.tr adresinden yapılan duyuruda; "AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3.DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR." denildi. Öğrenciler, aldıkları puanı T.C kimlik no ve şifre bilgisiyle görüntüleyebiliyor.

AÖL (Açıkö Öğretim Lisesi) 3..dönem sınav sonuçları açıklandı. Lise eğitimlerini açıktan tamamlaya çalışan öğrencilerin katılım sağladığı AÖL 3.dönem sınav sonuçları online sistem üzerinden duyuruldu. Öğrenciler değerlendirmeler sonucunda aldıkları puanlaerı online sistem üzerinden görüntüleyebiliyor. Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) ders geçme notu 50 puan olarak belirlenmişti, 100 üzerinden en az 50 puan (10 soruluk test sisteminde en az 5 doğru) alan öğrenciler o dersten başarılı sayılacak. Peki, AÖL 3.dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

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AÖL 3.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuç sorgulama

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, Öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak öğrenebilirler.



Sisteme giriş yapmak isteyen öğrencilerin güvenlik kodunun yanı sıra T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini kullanmaları gerekiyor.

Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenciler kendilerine gelen mesajları takip edebiliyor, dönem ve ders bilgilerini görüntüleyebiliyor, ders seçimi işlemlerini gerçekleştirebiliyor ve ders kitaplarını indirebiliyor. Ayrıca sınav giriş yeri ve sınav sonuçları da sistem üzerinden öğrenilebiliyor.



AÖL öğrenci giriş ekranında şifresini unutanlar için “Şifremi Unuttum” seçeneği de bulunuyor. Sisteme e-Devlet üzerinden giriş imkânı da sunuluyor.

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