Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

MEB.gov.tr AÖL sonuç ekranı açıldı! AÖL 3.dönem sınav sonuçları açıklandı!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
MEB.gov.tr AÖL sonuç ekranı açıldı! AÖL 3.dönem sınav sonuçları açıklandı!
Fotoğraf Başlığı AÖL 3.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuç sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL (Açıkö Öğretim Lisesi) 3..dönem sınav sonuçları için bekleyiş sona erdi. Aöl,meb.gov.tr adresinden yapılan duyuruda; "AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3.DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR." denildi. Öğrenciler, aldıkları puanı T.C kimlik no ve şifre bilgisiyle görüntüleyebiliyor.

Kaydet
a- | +A

AÖL (Açıkö Öğretim Lisesi) 3..dönem sınav sonuçları açıklandı. Lise eğitimlerini açıktan tamamlaya çalışan öğrencilerin katılım sağladığı AÖL 3.dönem sınav sonuçları online sistem üzerinden duyuruldu. Öğrenciler değerlendirmeler sonucunda aldıkları puanlaerı online sistem üzerinden görüntüleyebiliyor. Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) ders geçme notu 50 puan olarak belirlenmişti, 100 üzerinden en az 50 puan (10 soruluk test sisteminde en az 5 doğru) alan öğrenciler o dersten başarılı sayılacak. Peki, AÖL 3.dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖL SINAV SONUCU İÇİN TIKLAYIN

AÖL 3.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuç sorgulama
Başlık ResmiAÖL 3.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuç sorgulama

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, Öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak öğrenebilirler.

Sisteme giriş yapmak isteyen öğrencilerin güvenlik kodunun yanı sıra T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini kullanmaları gerekiyor.

Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenciler kendilerine gelen mesajları takip edebiliyor, dönem ve ders bilgilerini görüntüleyebiliyor, ders seçimi işlemlerini gerçekleştirebiliyor ve ders kitaplarını indirebiliyor. Ayrıca sınav giriş yeri ve sınav sonuçları da sistem üzerinden öğrenilebiliyor.

AÖL öğrenci giriş ekranında şifresini unutanlar için “Şifremi Unuttum” seçeneği de bulunuyor. Sisteme e-Devlet üzerinden giriş imkânı da sunuluyor.

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Beşiktaş kazandı, sıralama güncellendi: UEFA ülke puanında son durum
Beşiktaş kazandı, UEFA ülke puanı güncellendi
Kaydet
Komşusunun yaptığı ilaçlama hayattan kopardı! Yusuf Talha'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı
Komşusunun yaptığı ilaçlama hayattan kopardı! Yusuf Talha'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı
Kaydet
Dünyayı ayağa kaldıran iddia: Putin 5. Madde'yi test etmek için o ülkeleri gözüne kestirdi!
Dünyayı ayağa kaldıran iddia: Putin 5. Madde'yi test etmek için o ülkeleri gözüne kestirdi!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.