Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2025-2026 bahar dönemi bütünleme sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuç duyurusundaydı. ATA AÖF 2025-2026 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav sonuçları açıklandı. Peki, ATA AÖF 2025-2026 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2025-2026 bahar dönemi bütünleme sınav sonuçları için bekleyiş sona erdi. Bütünleme Sınavı sonuçlarıa OBS, ÖYS ve "ATAAOF" uygulaması üzerinden görüntülenebiliyor. ATA AÖF bütünleme sınavları, 1-2 Ağustos 2026 tarihlerinde üç ayrı oturum hâlinde ve yüz yüze gerçekleştirilmişti.



ATA AÖF 2025-2026 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav sonuçları açıklandı

SINAV SONUÇ DUYURUSU

Sonuç duyurusunda; "Değerli Öğrencilerimiz,

Bütünleme Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlarınıza OBS, ÖYS ve "ATAAOF" uygulamamız üzerinden erişebilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz, ÖYS ve "ATAAOF" uygulamamızda yer alan "Sonuç İtirazı" butonu üzerinden gerekli alanları doldurarak itirazlarını iletebilirler.

Sonuç itirazları için son tarih: 09 Ağustos 2026 Pazar günü, saat 15.00. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İtiraz süreçleri tamamlandığında geri bildirimler ilgili öğrencilerimize sistem üzerinden iletilecektir. Ayrıca, sonuç itirazı yaparken optik formlarınıza ÖYS ve "ATAAOF" uygulamamız üzerinden erişerek kontrollerinizi sağlayabilirsiniz.

Sonuçlar neticesinde mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerimizin e-Devlet bilgilerinin işlenmesi, sonuç itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecektir.

Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyor, bilgi ve birikimlerini geleceğe taşıyacakları yeni yolculuklarında başarılar diliyoruz. Yaşam boyu öğrenme anlayışıyla farklı programlarımızda yeniden buluşmayı temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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