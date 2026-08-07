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165 milyon TL'lik düğünüyle dudak uçuklatmıştı! ‘Döner kralı’nın oğlu mahkemelik oldu

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165 milyon TL'lik düğünüyle dudak uçuklatmıştı! ‘Döner kralı’nın oğlu mahkemelik oldu

165 milyon TL'lik düğünüyle gündemden düşmeyen iş adamı Ata Demirağ, bu kez şoke eden bir davayla gündemde. İtalya'nın Como Gölü'nde gerçekleştirdiği görkemli düğünün ardından Demirağ'ın, yaklaşık 6 yıldır kiracısı olduğu Rüştü ve Işıl Reçber çiftine ait Maslak'taki konut nedeniyle tahliye davasıyla karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

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HD döner zincirinin sahibi olan ve iş dünyasında 'Döner Kralı' olarak tanınan Hakan Demirağ’ın küçük oğlu Ata Demirağ, geçtiğimiz günlerde gemi broker'ı Rana Akdağ ile İtalya'nın dünyaca ünlü Como Gölü'nde üç gün süren görkemli bir düğün organizasyonu gerçekleştirmişti. Yaklaşık 165 milyon TL'lik maliyeti ve lüks detaylarıyla dikkat çeken düğün uzun süre konuşulurken, Demirağ bu kez özel hayatıyla değil, hakkında açılan dava nedeniyle gündeme geldi.

REÇBER ÇİFTİ TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ata Demirağ, yaklaşık 6 yıldır eski milli kaleci Rüştü Reçber ile eşi Işıl Reçber'e ait Maslak'taki konutta kiracı olarak yaşıyor. Taraflar arasında yaşanan kira anlaşmazlığı ise İstanbul 38. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne taşındı.

Dava dosyasındaki iddiaya göre Demirağ, kira sözleşmesine aykırı şekilde konutu başka bir kişinin kullanımına bıraktı. Bunun üzerine Reçber çifti, taşınmazın tahliyesini talep etti.

Işıl - Rüştü Reçber
Başlık ResmiIşıl - Rüştü Reçber

SİTE KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ

Mahkeme, konutta kiracı dışında başka bir kişinin yaşayıp yaşamadığının belirlenmesi amacıyla inceleme yapılmasına karar verdi. Site yönetiminin mahkemeye sunduğu belgelerde ise 18 Eylül 2024 tarihinden itibaren İspanyol vatandaşı Ines Montes Cubria adına söz konusu daire için site giriş kartı düzenlendiği belirtildi.

Reçber çifti, bu durumu kira sözleşmesinde bulunan alt kiralama yasağının ihlali olarak değerlendirdi ve tahliye talebinde bulundu.

Rana Akdağ - Ata Demirağ
Başlık ResmiRana Akdağ - Ata Demirağ

ATA DEMİRAĞ İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Ata Demirağ ise mahkemeye sunduğu savunmada hakkındaki iddiaları reddetti. Konutu herhangi bir kişiye alt kiraya vermediğini belirten Demirağ, dosyada adı geçen Ines Montes Cubria'nın yalnızca arkadaşı olduğunu savundu.

Tarafların karşılıklı iddiaları mahkeme dosyasına yansırken, İstanbul 38. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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