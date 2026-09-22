Anjiyo yapılan İstanbulsporlu Elvin Mendy'nin son durumu

TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Manisa FK ile deplasmanda oynanan maçın ardından göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Manisa'da hastaneye kaldırılan İstanbulsporlu futbolcu Elvin Mendy, taburcu edildi.

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TFF 1'inci Lig ekibi İstanbulspor'da Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maç sonrası takım otobüsünde rahatsızlanan ve Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Elvin Mendy'nin tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen 20 yaşındaki futbolcu, ailesi ve kulüp yetkilileriyle birlikte hastaneden ayrılarak İstanbul'a hareket etti.

Elvin Mendy, Manisa Şehir Hastanesi’nde tedavi gördü.

Trendyol 1'inci Lig'in 8'inci haftasında konuk olduğu Manisa FK'yi 1-0 mağlup eden İstanbulspor'un futbolcusu Elvin Mendy, karşılaşmanın ardından takım otobüsünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen ve anjiyo yapılan genç oyuncu, tedavi altına alınmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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