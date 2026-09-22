Kayseri'de Yamula Barajı çevresindeki kazılardan çıkarılan 7,7 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nin inşaatı devam ediyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Paleontoloji ve Fosil Müzesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Şantiye alanını gezen Büyükkılıç, son durumla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, kentin sahip olduğu tarihi ve doğal zenginlikleri koruyarak geleceğe taşımaya büyük önem verdiklerini belirterek, bu kapsamda yapılan Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nin kentin bilim ve kültür hayatına önemli bir katkı sunacağını ifade etti.

7 milyon yıllık fosiller sergilenecek... Paleontoloji ve Fosil Müzesi yapılıyor

KAYSERİ'YE BİLİM MERKEZİ

Müzenin, Kayseri'nin milyonlarca yıllık geçmişine ışık tutan fosilleri bilim dünyasıyla ve ziyaretçilerle buluşturacağına dikkati çeken Büyükkılıç, fosil kazılarının bilim dünyasının da ilgisini çektiğini kaydetti.

Kentin milyonlarca yıllık geçmişine ışık tutan fosiller için çalışmalar birbirini tamamlayan üç ayrı süreçte eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Yamula Barajı çevresindeki kazılar devam ederken, gün yüzüne çıkarılan fosillerin bilimsel çalışmalar kapsamında ayaklandırılması ve korunmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

Elde edilen buluntuların ziyaretçilerle buluşturulacağı Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nin yapım çalışmaları da aynı süreçte hızla ilerliyor.

Paleontoloji ve Fosil Müzesi Projesi'nde 4 kapalı sergi salonu, fosil maket sergileme galerisi, kapalı geçici sergi salonu, balkon geçici sergi mekanı, fosil laboratuvarı, fosil deposu, çocuk oyun ve eğitim alanı, hediyelik eşya satış birimi, idari ofisler ile fosillerin giriş ve çıkışına imkan sağlayan rampa ve asansör bölümleri bulunuyor.

Projede ayrıca, kamusal kullanıma açık bahçe tasarımı da yer alıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala