FIFA'dan Türk kulübüne bir kötü haber daha: Transfer yasağı 4'e yükseldi

Kayserispor, eski futbolcu Carlos Mane'nin alacağı karşılığında kulübe FIFA nezdinde transfer yasağı uygulandığını, bu kararla birlikte transfer yasağının 4 döneme yükseldiğini duyurdu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Portekizli forvet Carlos Mane'nin başvurusu sonucu Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nden (FIFA) Kayserispor'a bir kötü haber daha geldi. Trendyol 1'inci Lig kulübünün transfer yasağı sayısı 4’e yükseldi.

Carlos Mane

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Carlos Mane’nin 75 bin euro tutarındaki alacağı nedeniyle kulübümüze FIFA nezdinde transfer yasağı uygulanmıştır. Bu dosyayla birlikte kulübümüz hakkında FIFA nezdinde bulunan transfer yasağı sayısı toplam 4’e yükselmiştir. Söz konusu dosyaların ilgili ödemelerin gerçekleştirilmesiyle birlikte kaldırılması için gerekli çalışmalar kulübümüz tarafından yürütülmektedir" denildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala