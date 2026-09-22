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COP31 nerede ve ne zaman? COP31 Türkiye tarihi

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COP31 nerede ve ne zaman? COP31 Türkiye tarihi
Başlık ResmiCOP31 nerede ve ne zaman? COP31 Türkiye tarihi

Türkiye'nin kasımda Antalya'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) yönelik hazırlık ve çalışmalar, devam ediyor. Peki, COP31 nerede ve ne zaman gerçekleşecek?

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COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM’de COP31 Eylem Gündemi’ni uluslararası kamuoyuna deklere etti. Antalya'da gerçekleştirilecek olan COP31, küresel iklim krizinin derinleşen etkileri ve jeopolitik belirsizliklerin gölgesinde, insanlığın ortak geleceğini güvence altına alacak en somut adımların merkezi olacak. Peki, COP nedir? COP31 ne zaman gerçekleşecek?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın 31’incisi (COP31), Türkiye’nin ev sahipliğinde 9–20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek.

Dünya liderleri, uzmanlar ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirecek zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek için ortak çözüm önerileri ele alınacak. Konferansta, küresel iklim politikaları ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımlar görüşülecek. Türkiye'nin "Geleceğin COP'u" olarak şekillendirdiği bu vizyon; iklim eylemini soyut vaatlerden ve kağıt üzerindeki taahhütlerden kurtararak, sahada doğrulanabilir, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir uygulama dönemine taşımayı hedeflemektedir.

COP NEDİR?

COP (Taraflar Konferansı), 1992'de kabul edilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında her yıl düzenlenen en üst düzey küresel iklim zirvesidir. Dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, bilim insanları, iş dünyası liderleri ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren COP, iklim değişikliğiyle mücadelede ortak eylemi müzakere etmek ve ilerletmek için birincil platformdur.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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