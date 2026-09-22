Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) aldığı yeni karara göre, şirketlerin pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin uygulanan üst sınırın ikinci bir duyuruya kadar uygulanmamasına karar verdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) önemli bir karar aldı. Kurulun kamuoyuyla paylaştığı karara göre, şirketlerin pay geri alımlarında uygulanacak üst sınıra ilişkin yeni bir ilke belirlendi. Yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay geri alımlarında geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmayacağını duyurdu.

Kararda, ikinci bir duyuruya kadar pay geri alımlarında geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmamasına karar verildiği bildirildi.

SPK; ''Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı) İlke Kararı uyarınca gerçekleştirilecek pay geri alımlarında, ikinci bir duyuruya kadar II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 9. maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınır uygulanmayacak.'' şeklinde açıklamada bulundu.

SPK açıkladı: Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı

DİĞER ÖZEL DURUMLAR

Özel durumlara ilişkin de açıklama yapan SPK, ihraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına https://spk.gov.tr/raporlar/OzelDurumAciklamalari adresinden ulaşılabileceğini aktardı.

SPK açıkladı: Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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