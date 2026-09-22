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Türkiye İtalya maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç Bursa'da oynanacak

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Türkiye İtalya maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç Bursa'da oynanacak
Başlık ResmiTürkiye İtalya maç biletleri ne zaman satışa çıkacak

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki Türkiye-İtalya karşılaşması için geri sayım başladı. Ay-yıldızlıların 28 Eylül 2026 Pazartesi günü Bursa'da oynayacağı mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen futbolseverler, Türkiye-İtalya maçı biletlerinin satış tarihini ve fiyatlarını araştırıyor. Peki, Türkiye İtalya maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

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Türkiye İtalya maç biletleri ne zaman satışa çıkacak merakla araştırılıyor.Milli takımın Kocaeli'de oynayacağı Türkiye-Fransa karşılaşmasında bilet satış süreci maç tarihinden önce başlatılmıştı. Türkiye-Fransa maçının genel biletleri 16 Eylül'de satışa çıkmıştı. Türkiye-İtalya mücadelesinin 28 Eylül'de oynanacak olması nedeniyle futbolseverler bilet duyurusunu yakından takip ediyor.

Türkiye İtalya maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç Bursada oynanacak
Başlık ResmiTürkiye İtalya maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç Bursada oynanacak

TÜRKİYE İTALYA MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Türkiye ile İtalya arasında Bursa'da oynanacak karşılaşmanın yurt içi bilet satış tarihi henüz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi olarak açıklanmadı.

Türkiye İtalya maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç Bursada oynanacak
Başlık ResmiTürkiye İtalya maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç Bursada oynanacak

TFF İtalya-Türkiye karşılaşmasının Bologna'da oynanacak maç için misafir tribün biletlerinin satışa çıktığını duyururken 28 Eylül'deki Türkiye-İtalya karşılaşması için henüz genel satış duyurusu yapılmadı.

TFF'nin resmi bilet duyurusu yayımlandığında satış tarihi, satış kanalı ve tribün kategorileri netleşecek.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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