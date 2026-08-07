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Ekonomi

THY temmuz ayında 9,5 milyon yolcu taşıdı

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Türk Hava Yolları (THY), temmuz ayında 9,5 milyon yolcu taşıyarak yılın 7 ayında toplam yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artırarak 54 milyona yükseltti.

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Türk Hava Yolları'nın (THY) temmuz ayı yolcu sayıları belli oldu.

9,5 MİLYON YOLCU TAŞINDI

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, temmuzda 9,5 milyon yolcu taşıyan şirket, kapasitesini dinamik şekilde yöneterek tarihinin en yüksek temmuz ayı doluluk oranı olan yüzde 86,5'e ulaştı.

THY, zamanında kalkış oranını da geçen yılın aynı dönemine göre 10,5 puan artırarak yüzde 82,4'e yükseltti.

Ocak-temmuz döneminde THY'nin toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artışla 54 milyona ulaştı. Şirketin aynı dönemde yolcu doluluk oranı 2,1 puan artarak yüzde 84,2'ye, zamanında kalkış oranı da 0,6 puan yükselerek yüzde 81,8'e çıktı.

Yılın 7 ayında taşınan kargo hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış gösterdi. Temmuz sonu itibarıyla THY filosundaki uçak sayısı 563'e ulaştı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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