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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde belediye tarafından düzenlenen karne şenliğinde eğitim-öğretim yılını tamamlamanın heyecanını yaşayan çocuklar, itfaiye ekiplerinin sürpriziyle doyasıya eğlendi. Hava sıcaklıklarının etkisini iyice hissettirdiği etkinlikte, şenlik alanına gelen itfaiye aracından sıkılan suyun altında koşturup oynayan çocuklar hem serinleme fırsatı buldu hem de unutulmaz anlar yaşarken; ortaya çıkan renkli ve eğlenceli görüntüler ailelerin de büyük ilgisini çekti.

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