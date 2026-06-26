KKKA vakalarına karşı biyolojik mücadeleyi sürdüren Amasya'da, kenelerle doğal yolla mücadele eden 300 kınalı keklik daha doğaya salındı. Son 23 yılda doğaya bırakılan keklik sayısı 14 bini aşarken, yetkililer bu kuşların keneyle mücadelede en etkili aktörlerden biri olduğuna dikkat çekti.

Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığına yol açan kene vakalarının Türkiye'de 2002 yılında fark edilmesi sonrasında biyolojik mücadele kapsamında Amasya'da son 23 yılda doğayla buluşturulan keklik sayısının 14 binden fazla olduğu açıklandı.



Bu keklikler hayat kurtarıyor! Yeni avcılar seferber oldu, sayıları 14 bini buldu

Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kene başta olmak üzere zararlılarla biyolojik mücadele için şehre getirilen 300 kınalı keklik Suluova ilçesine bağlı Bayırlı köyü kırsalında doğaya salındı.

Bu keklikler hayat kurtarıyor! Yeni avcılar seferber oldu, sayıları 14 bini buldu

"KENEYLE MÜCADELEDE EN ÖNEMLİ AKTÖRLER"

Çocuklar ve vatandaşlarla birlikte keklik saldığı programda kene ve diğer zararlı türleri avlayan kekliklerin önemine değinen Amaya Valisi Önder Bakan, "2003 yılından bu yana Amasya'da 14 bin 300 keklik bırakılmış. Keklikler keneyle mücadelede en önemli aktörlerde bir tanesi" dedi.

Bu keklikler hayat kurtarıyor! Yeni avcılar seferber oldu, sayıları 14 bini buldu

BİNLERCE KUTU İLAÇ DAĞITILDI

Ayrıca sıcaklık artışları nedeniyle ölüm vakalarına yol açan KKKA hastalığı bulaştıran kenelerle mücadele amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Amasya İl Özel İdaresi'nin alımını yaptığı 7 bin kutu ilacın riskli değerlendirilen bölgelerle dağıtıldığını anlatan Vali Bakan, "Umarım bu yıl Amasya olarak kene vakalarından uzak geçiririz. Vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını istiyorum" diye konuştu. Programa AK Parti İl Başkanı Galip Uzun da katıldı.

Bu keklikler hayat kurtarıyor! Yeni avcılar seferber oldu, sayıları 14 bini buldu

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