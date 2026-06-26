KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) başvuru ve sınav tarihi bilgileri, ÖSYM 2026 takvimiyle ayrlar öncesinden paylaşılmıştı. Sınavlara katılım sağlamak isteyen memur adayları, duyurulan tarihleri merak eidyor. Lise, ön lisans ve lisans başvuruları farklı tarihlerde alınacak. Peki, 2026 KPSS Lise (Ortaöğretim), Ön Lisans ve Lisans başvuruları ne zaman?

2026 yılında ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından uygulanacak sınavlara ilişkin "2026 Yılı ÖSYM Sınav Takvimi" aylar önce yayımlandı. Yayımlanan takvimde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavların başvuru ve uygulama tarihlerine yer verildi. Birçok sınavın geride kalmasının ardından gözler, KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) başvuru tarihlerine çevrildi. Bu yıl lise, ön lisans ve lisans mezunları KPSS'ye katılmak için başvuru yapabilecek. Peki, 2026 KPSS lise (ortaöğretim), ön lisans ve lisans başvuruları ne zaman? Geç başvurular hangi tarihlerde gerçekleşecek?

ÖSYM KPSS 2026 başvuru takvimini paylaşmıştı... 2026 KPSS Lise (Ortaöğretim), Ön Lisans ve Lisans başvuruları ne zaman?

2026 KPSS LİSANS TAKVİMİ

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS lisans başvuruları 1 Temmuz-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru işlemleri ise 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. Alan Bilgisi sınavlarının birinci oturumu 12 Eylül’de, ikinci oturumu ise 13 Eylül’de gerçekleştirilecek.

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek. KPSS ön lisans sonuçları 30 Ekim 2026’da açıklanacak.

2026 KPSS ÖNLİSANS TAKVİMİ

KPSS ön lisans sınavına katılacak adaylar başvurularını 29 Temmuz ile 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Geç başvuru işlemleri ise 19-20 Ağustos tarihlerinde alınacak.

2026 KPSS Ön Lisans sınavı ise ekim ayının ilk haftasında, 4 Ekim 2026 tarihinde düzenlenecek. KPSS ön lisans sonuçları 30 Ekim 2026’da açıklanacak.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM TAKVİMİ

Lise mezunu adayların katılım sağlayacağı KPSS ortaöğretim oturumu için başvurular 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Geç başvuru günü ise 15-16 Eylül olarak açıklandı.

KPSS ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 19 Kasım 2026 olarak duyuruldu.

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