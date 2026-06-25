Bankada şaşkına çeviren olay! Gişede işlem yaparken oldu, bir anda başına düştü
Bolu'da bankada işlemini yapan vatandaş, tavandan gelen seslerle irkildi. Herkes deprem olduğunu sanırken, asma tavandan adamın kafasına kedi düştü. Olay anını anlatan talihsiz müşteri, "Millete gökten para düşer, bizim nasibimize kedi düştü" dedi.
- Olay kent merkezindeki bir banka şubesinde meydana geldi.
- 65 yaşındaki Zeki Yeşildal işlemlerini sürdürdüğü sırada tavandan sesler duydu.
- Bir anda asma tavan bölümündeki havalandırma boşluğundan aşağıya bir kedi düştü.
- Olay banka şubesinde kısa süreli paniğe yol açtı.
- Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- Zeki Yeşildal, olayı deprem olduğunu sananların olduğunu belirterek, ilginç bir olay yaşadıklarını söyledi.
Olay, kent merkezindeki bir banka şubesinde meydana geldi. Bankada sıra bekledikten sonra gişeye yönelen 65 yaşındaki Zeki Yeşildal, işlemlerini sürdürdüğü sırada tavandan gelen sesleri fark etti.
BAŞINA KEDİ DÜŞTÜ
Bir anda asma tavan bölümündeki havalandırma boşluğundan aşağıya düşen kedi, şubede bulunan vatandaşlar ve çalışanlar arasında paniğe yol açtı. Kısa süreli paniğin ardından kedi bulunduğu yerden uzaklaşırken, yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
"MİLLETE GÖKTEN PARA DÜŞER BİZE KEDİ"
Yaşadığı olayı anlatan Zeki Yeşildal, "Bankada işimiz vardı. Gişede işlemi yaptırırken, tavandan sesler geldi. Deprem oluyor sandık, sağa sola kaçışanlar oldu. Millete gökten para düşer bizim nasibimize kedi düştü. Tavana havalandırmadan girmiş galiba, tepemize indi. Kalpten gidiyorduk neredeyse. Daha sonra da kahkahayı bastık. Böyle komik bir olay yaşadık" dedi.