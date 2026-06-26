ABD maçının ardından "Türkiye Dünya Kupası'ndan elendi mi" merak ediliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda grup aşaması tamamlandı. Son maçların ardından oluşan puan tablosu, son 32 turuna yükselen ekipleri ve turnuvaya veda eden takımları netleştirdi. İşte Türkiye'nin gruptaki son durumu ve D Grubu puan tablosu...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda oynanan üçüncü hafta maçlarıyla grup etabı sona erdi. Türkiye, ABD karşısında aldığı sonuçla turnuvayı galibiyetle tamamlarken, aynı saatte oynanan Avustralya-Paraguay mücadelesinin ardından grubun sıralaması da kesinleşti. Böylece son 32 turuna yükselen takımlar ve elenen ekipler belli oldu.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasını tamamladı. Turnuvadaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0, ikinci maçında ise Paraguay'a 1-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmanın ardından matematiksel olarak son 32 turuna yükselme şansını kaybetmişti. Paraguay yenilgisiyle birlikte Türkiye'nin Dünya Kupası serüveni grup aşamasında sona erdi.

Grubun son maçında ABD ile karşılaşan Milli Takım, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. İlk iki maçta alınan mağlubiyetler nedeniyle milliler grubu 3 puanla son sırada tamamladı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. ABD ise 6 puanla lider olarak adını son 32 turuna yazdırırken, Avustralya ikinci sıradan üst tura yükseldi.

Türkiye Dünya Kupasından elendi mi? 2026 Dünya Kupası D grubu puan durumu

2026 DÜNYA KUPASI D GRUBU PUAN DURUMU

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu puan durumu

ABD 6 puan (+4 averaj)

Avustralya 4 puan (0 averaj)

Paraguay 4 puan (-2 averaj)

Türkiye 3 puan (-2 averaj)

Türkiye, son maçta aldığı galibiyetle puanını 3'e yükseltmesine rağmen ilk iki haftadaki mağlubiyetlerin etkisini telafi edemedi. ABD grup lideri olarak yoluna devam ederken, Avustralya averaj avantajıyla ikinci sıradan tur atladı. Paraguay ise üçüncü sırada yer alarak en iyi üçüncüler sıralamasındaki diğer grupların sonuçlarını bekliyor.

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