Trump yönetimi Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını kongreye bildirdi.

ABD’de Trump yönetimi, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN’da kullanılacak F-110 jet motorlarının satışı için harekete geçti.

ABD basını, Trump yönetiminin Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını kongreye bildirdiğini duyurdu.

"TÜRKİYE'Yİ MEMNUN EDECEĞİM"

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı basın toplantısında F-35 ve jet motorlarıyla ilgili "Türkiye'yi memnun edecek bir şeyler yapacağım'' demişti. Trump Türkiye'nin istediği gibi satış sürecinin ilerleyeceğini belirtmişti.

Satışın, Türkiye’nin gelecek ay ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi öncesinde Ankara’ya yönelik önemli bir jest niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.

Trump, Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını kongreye bildirdi

MOTORLAR NEDEN ÖNEMLİ?

KAAN, Türkiye’nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltma hedefi kapsamında 2016’da başlatılan en önemli projelerden biri olarak görülüyor. Türkiye, bu uçakla uzun vadede hava kuvvetlerinin savaş uçağı ihtiyacının bir bölümünü yerli imkanlarla karşılamayı hedefliyor. Ancak KAAN projesinde motor konusu kritik başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Türkiye nihai aşamada yerli motor geliştirmeyi hedeflese de ilk üretim ve test süreçlerinde ABD üretimi General Electric motorlarına ihtiyaç duyuluyor.

Trump, Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını kongreye bildirdi

Türkiye, 7-8 Temmuz’da NATO liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Zirve, ittifak içinde savunma harcamaları, yük paylaşımı ve ABD’nin müttefiklerinden beklentileri gibi başlıklarda gerilimin arttığı bir dönemde yapılacak. Washington’ın Türkiye’ye motor satışını ilerletmesi, hem KAAN projesi açısından teknik bir eşik hem de NATO zirvesi öncesinde Ankara-Washington hattında diplomatik bir mesaj olarak görülüyor.

KAAN, Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı geliştirme hedefinin merkezinde yer alıyor. Proje, F-16 filosunun uzun vadede yenilenmesi ve Türkiye’nin savaş uçağı alanında dışa bağımlılığını azaltması açısından kritik görülüyor.

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