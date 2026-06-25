Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın jet motorlarını engellemeye çalışan Yunan lobisi destekçisi Demokrat Gregory Meeks'in vetosu, Beyaz Saray'ın hamlesiyle delindi. 750 milyon dolarlık satışı onaylamak için Kongre'yi bypass eden Trump yönetimi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile harika bir ilişkimiz var" açıklamasıyla Türkiye'ye olan tam desteğini ilan etti.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Washington kaynaklarına dayandırdığı özel haberine göre, ABD’de Trump yönetimi, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN’da kullanılacak F-110 jet motorlarının satışını engellemeye çalışan Demokrat Kongre Üyesi Gregory Meeks’in vetosunu delmeye hazırlanıyor.

Önümüzdeki ay Ankara’da düzenlenecek tarihi NATO Zirvesi öncesinde, Beyaz Saray’ın Kongre’yi devre dışı bırakarak 750 milyon dolarlık jet motoru satışını onaylayacağı duyuruldu.

ABD basını Trump yönetiminin, Türkiye’ye F-110 jet motorlarının teslimatını hızlandırmak için yerleşik bürokratik mekanizmayı nasıl devre dışı bırakacağını yasal arka planıyla deşifre etti.

ABD'li yetkili, Trump yönetiminin Kongre'ye rağmen KAAN için motor satışını planladığını, Barrack ve bakanlık yetkililerinin Kongre'yi bilgilendirdiğini açıkladı. Trump, Türkiye'ye jet motoru satışı için olumlu adım atacağını belirtti.

"DOĞRUDAN TİCARİ SATIŞ" FORMÜLÜ DEVREYE ALINDI

WSJ'nin haberine göre, jet motoru tedariki, ABD şirketlerinin hükümet izniyle doğrudan yabancı ülkelere askeri teçhizat satabildiği "Doğrudan Ticari Satış" kapsamında değerlendiriliyor.

Prosedür gereği, Dışişleri Bakanlığı satışı resmen açıklamadan önce Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi ve Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin kilit isimlerine gizli bir ön inceleme dosyası gönderiyor. Kongre üyelerinin burada veto veya askıya alma yetkisi bulunuyor.

Trump yönetimi, ulusal güvenlik veya müttefiklik ilişkilerinin aciliyetini gerekçe göstererek Kongre'nin bu geleneksel inceleme ve bekletme hakkını yasal olarak hükümsüz kılıyor. Yönetim, "itirazları dikkate almaksızın" satışı doğrudan onaylama ve yürürlüğe koyma hakkını saklı tutan nadir bir geçersiz kılma yetkisini tetikliyor.

KAAN’IN MOTORUNU ENGELLEMEYE ÇALIŞAN İSİM: YUNAN ASILLI GREGORY MEEKS

ABD basınının deşifre ettiği belgelere göre, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi’nin Demokrat Üyesi Gregory Meeks, yaklaşık 10 yıl önce alınan Rus yapımı S-400 sistemlerini bahane ederek F-110 motorlarının Türkiye'ye gönderilmesini gizlice askıya almıştı.

WSJ'ye konuşan Kongre danışmanları, Yunan lobisinin A plus destekçisi Meeks’in Türkiye’nin Suriye’deki terörle mücadelesinden ve yerli savunma sanayisinin güçlenmesinden rahatsız olduğu için engelleme kararını aldığını itiraf etti.

KAAN’ın motoru için Trump ve Kongre üyeleri karşı karşıya! Yunan lobisine karşı Beyaz Saray'dan açıklama geldi

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Önerilen motor satışı ve Kongre'nin yasal inceleme sürecini atlama kararı doğrudan sorulan bir üst düzey Beyaz Saray yetkilisi, atılan adımı savunarak şu net açıklamayı yaptı:

"Başkan Trump'ın, bölgede çok büyük bir ortak olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile harika bir ilişkisi var. Yönetimimiz Kongre ile her zaman maksimum şeffaflığı korumaktadır. Washington'daki düzenli iletişimlerin yanı sıra Büyükelçimiz Tom Barrack, Savaş Bakanlığı yetkilileri ve Dışişleri Bakanlığı bürokratları Kongre’yi bu satışın stratejik önemi konusunda bizzat bilgilendirmiştir."

DEMOKRAT MEEKS: "YÖNETİMİN KONGRE’YE DUYDUĞU AÇIK NEFRETİN ÖRNEĞİ"

Yönetimin bypass kararı karşısında adeta çılgına dönen Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Kıdemli Üyesi Gregory Meeks, Çarşamba günü yaptığı sert yazılı açıklamada Beyaz Saray’ın tavrını "küçümseme ve nefret" olarak nitelendirdi:

"Dün geç saatlerde yönetim, Türk ordusuna 700 milyon dolardan fazla tutarındaki savunma malzemeleri için bir kez daha Kongre denetimini atlayacağını bana bildirdi. Yönetimin Kongre’nin gözetim yetkisine karşı bir nefreti var. Bu vakada Dışişleri Bakanlığı kararını gerekçelendirmeye bile çalışmadı. Herhangi bir acil durum yetkisine başvurmadı, yazılı bir gerekçe sunmadı. Bu kararın acil veya kaçınılmaz olduğuna dair hiçbir bahane üretilemez. Bu, Kongre'yi tamamen dışarıda bırakmak ve meşru denetim hakkımızı bir kenara itilmesi gereken bir kolaylık olarak görmek için kasıtlı olarak yapılmış bir seçimdir." dedi.

NATO’NUN EN GÜÇLÜ İKİNCİ ORDUSU

The Wall Street Journal haberinde, ABD yönetiminin Kongre’yi karşısına alma pahasına Türkiye’yi desteklemesinin arkasındaki yapısal nedenleri de sıraladı

Türkiye'nin bölgesel krizlerdeki vazgeçilmez rolüne dair, "NATO'nun en büyük ordularından biri Türkiye. ABD ordusundan sonra dünyanın en büyük ikinci F-16 filosuna sahip ve müttefikler arasında kritik bir askeri güç. Ayrıca İran ve Ukrayna'daki savaşları sona erdirmek için yürütülen ateşkes müzakerelerinde dünyadaki tek güvenilir köprü konumundalar" denildi.

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