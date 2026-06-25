Prof. Dr. Canan Karatay, erkek sağlığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Prostat sorunlarının tek başına değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Karatay metabolik sağlık, iyot düzeyi, doğal beslenme ve vitamin-mineral dengesinin önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Canan Karatay, Karatay Sözü YouTube kanalında yayınlanan programda erkek sağlığı ve prostat konusunda merak edilen soruları cevapladı. Karatay, prostat rahatsızlıklarının yalnızca prostat bezine bağlı bir sorun olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

TEMELİNDE NE YATIYOR?

Prostatın kadınlardaki meme dokusu gibi önemli bir endokrin organ olduğunu belirten Karatay, prostatla ilgili yaşanan birçok sorunun temelinde metabolik bozuklukların bulunduğunu söyledi. Şeker hastalığı, insülin direnci, karaciğer yağlanması, bağırsak problemleri ve kronik inflamasyonun prostat sağlığını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

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PROSTAT SAĞLIĞINDA İYOTUN ÖNEMİ

İyot eksikliğinin prostat ve meme dokusundaki kist ve nodüllerin oluşumunda etkili olabileceğini dile getiren Karatay, erkeklerin spot idrarda iyot düzeylerini kontrol ettirmelerini önerdi. İyodun vücuttaki hücrelerin sağlıklı çalışması açısından kritik öneme sahip olduğunu belirten Karatay, eksiklik durumunda doktor kontrolünde destek alınabileceğini söyledi.

DOĞAL YAĞLARDAN VAZGEÇMEYİN

Prostatta beslenmenin önemine de değinen Karatay, doğal tereyağı, geleneksel hayvansal yağlar ve soğuk sıkım zeytinyağının sağlıklı hayatın temel unsurları arasında yer aldığını ifade etti. Zeytinyağının antiinflamatuar özelliklerine dikkat çeken Karatay, kronik inflamasyonun azaltılmasında önemli rol oynadığını kaydetti.

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VİTAMİN VE MİNERAL UYARISI

Erkeklerde yalnızca D vitamini veya B12'nin değil, tüm B vitaminlerinin dengeli seviyelerde bulunmasının önemli olduğunu söyleyen Karatay, magnezyum, potasyum, kalsiyum ve sodyum gibi minerallerin de genel sağlık açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Kolajen konusunda da değerlendirmelerde bulunan Karatay, sağlık için kemik suyu ve paça çorbası gibi doğal kaynakların tercih edilmesi gerektiğini, kolajenin C vitamini ile birlikte alındığında daha faydalı olduğunu söyledi.

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