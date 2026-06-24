ABD’li aktör Giancarlo Esposito’nun Müslüman olduğu yönündeki haberler dikkat çekerken, Esposito’nun Suudi Arabistan’da çekilen “7 Dogs” filmindeki rolü de yeniden gündeme geldi. Türkiye’de vizyona girecek yapım, Hollywood estetiği ve yüksek bütçesiyle Arap sinemasının en iddialı projeleri arasında gösteriliyor.

MURAT ÖZTEKİN- ABD’li aktör Giancarlo Esposito’nun Müslüman olması büyük yankı uyandırdı. Esposito’nun, Suudi Arabistan’daki çekimleri esnasında İslam’a yöneldiği söylenen son filmi “7 Dogs” ise cuma günü Türkiye’de vizyona giriyor.

Ön gösterimi dün İstanbul’daki Kanyon AVM’de yapılan suç ve aksiyon türündeki eserde, Esposito’nun “Roman” adlı kötü bir karakteri canlandırdığı görülüyor.

Karakter, “Breaking Bad”deki meşhur Gus’dan izler taşıyor. Hollywood’da da çalışan Adil El Arbi ve Bilall Fallah’ın yönettiği filmde bir Interpol ajanı ile eski bir suçlunun, dünya çapında bir uyuşturcu şebekesinin “köpek” olarak anılan üyelerinin peşine düşmesi işleniyor. Filmde Karim Abdel Aziz, Ahmed Ezz ve Monica Bellucci de rol alıyor.

HOLLYWOOD ESİNTİSİ

Hollywood estetiğiyle çekilen “7 Dogs” filmi aynı zamanda son yıllarda Arap sinemasında gerçekleştirilen en büyük uluslararası sinema projelerden biri olarak lanse ediliyor. Yaklaşık 40 milyon dolarlık bütçesi olan filmin çekimlerinin Riyad’daki dev stüdyolarda gerçekleştirildiği kaydediliyor. Suudi Arabistan’ın yeni kültürel politikasını yansıtan filmde daha ziyade modern bir Orta Doğu imajı ön plana çıkarılıyor.

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