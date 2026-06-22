Türk yönetmen Reis Çelik’in son filmi Kör Gece, 28. Şanghay Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi Senaryo Ödülü”nü kazandı.

MURAT ÖZTEKİN- Türk yönetmen Reis Çelik’in son filmi “Kör Gece”, Çin’de düzenlenen 28. Şanghay Uluslararası Film Festivali’nde ödül kazandı.

Çelik’in hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği eser, festivalde “En İyi Senaryo Ödülü”ne layık görüldü.

Festival jürisi, mükâfatın gerekçesini şu ifadelerle duyurdu:

"Keskin ve duyarlı anlatımıyla, küçük bile olsa cesur hareketlerin oluşturduğu büyük etkiyi bize hissettirdiği için ödül Kör Gece filmine gidiyor.”

Türk-Alman ortak yapımı “Kör Gece”, 12 Eylül sonrasında yaşanan bir hikâyeyi ele alıyor. TRT destekli eserin başrollerinde Özge Arslan, İştar Gökseven, Hacı Ali Konuk, Nilüfer Açıkalın ve Aydın Orak gibi isimler yer alıyor. Festivalde “En İyi Film Ödülü” ise Çin yapımı “Atlantic Rhapsody”ye verildi.

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