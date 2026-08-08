Sarı lacivertliler Benfica’nın Yunan golcüsü Vangelis Pavlidis’i kadroya katmak için 45 milyon avroyu gözden çıkardı. Oyuncuyu ikna eden Kanarya, Portekiz ekibiyle pazarlıkta...

Hem şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi hasretini bu sezon dindirmek isteyen Fenerbahçe, bir transfer bombası daha patlatmaya hazırlanıyor.

KAMER SÖZ VERMİŞTİ

Kadıköy’de Sturm Graz’ı 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi’nde play-off kapısına dayanan Fenerbahçe’de yönetici Cihan Kamer, kritik eşik öncesinde önemli bir santrfor daha transfer edeceklerini müjdelemişti. Geçtiğimiz günlerde Madrid seferine çıkan Kamer, transfer listelerinde olan oyuncuların menajerleriyle temaslarda bulunmuştu. Sarı lacivertli yöneticinin Benfica’nın Yunan golcüsü Vangelis Pavlidis ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Play-Off çileği Pavlidis! Fenerbahçe, Cihan Kamer'in işaret ettiği golcü için şartları zorluyor

50 MİLYON İSTİYORLAR

Teknik direktör İsmail Kartal’ın verdiği isimlerin başında gelen 27 yaşındaki Yunan golcü ile yapılan görüşmelerde el sıkışıldığı belirtildi. Oyuncuyla anlaşmaya varan sarı lacivertliler kulübü Benfica ile pazarlığa oturdu. Portekiz basınından Record’da yer alan haberde Fenerbahçe’nin Benfica’ya 40 milyon avroluk teklif götürdüğü belirtildi. Ancak Portekiz ekibinin 50 milyon avronun altındaki tekliflere kapalı olduğu vurgulandı. Şarta bağlı bonuslarla rakamı 45 milyon avroya yükseltmeyi düşünen sarı lacivertliler, Benfica’yı indirim yapmaya ikna edebilirse 27 yaşındaki Pavlidis ile 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

TAM BİR PROFESYONEL

Benfica’nın hocası Marco Silva, UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde 6-1 kazandıkları Hearts maçının ardından Pavlidis sorularını cevapladı. Silva “Pavlidis gerçek bir profesyonel. Kulüp için çok önemli bir oyuncu ve bulunduğu yerde olmaktan gerçekten keyif alan biri gibi davranıyor” dedi.

Play-Off çileği Pavlidis! Fenerbahçe, Cihan Kamer'in işaret ettiği golcü için şartları zorluyor

3 MAÇTA 5 GOL

Vangelis Pavlidis, bu sezon Benfica’nın Avrupa Ligi ön eleme maçlarında çıktığı üç maçta beş gole imza atarak sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Yunan golcü, geçen sezon ise 53 maçta

30 golle takımını sırtlayan isim

olmuştu.

SKRİNİAR-AKE TUTTU: SÜPER İKİLİ OLDULAR

Fenerbahçe savunmasının yeni ikilisi Milan Skriniar ile Nathan Ake birbirleriyle uyumu ve tecrübeleriyle rakip forvetlere geçit vermiyor. Sturm Graz maçında Skriniar 8,3 Ake ise 7,8 rating aldı. Bu ikili 20 ikili mücadeleden 18’ini kazandı, yüzde 95 pas isabetiyle oynadı. İki yıldız, 186 topla buluşmada sadece 8 top kaybı yaptı.

İŞTE İSMAİL KARTAL’IN ‘ISIRAN’ TAKIMI: PİRANA ORDUSU

Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında sergilediği oyunla Avrupa’da rakiplerine korku saldı. İsmail Kartal’ın Kante ve Guendouzi ikilisiyle orta sahanın merkezinde kurduğu set, sarı lacivertlileri rakiplerini âdeta avlayan bir ‘pirana ordusuna’ dönüştürdü. Sturm Graz maçında yüzde 72’lik topa sahip olma oranı yakalayan Kanarya’nın topu geri kazanma süresi ise 5 saniyelere düştü. Fenerbahçe, bu bölümlerde rakibinden 30 top çaldı.

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