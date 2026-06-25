Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da haftanın finali öncesinde rekabet hız kesmeden devam ediyor. 25 Haziran 2026 tarihli bölümün ardından günün puan durumu ve yarım altını kazanan yarışmacı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün yarım altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü gününde gelinler, günün tarifini en iyi şekilde hazırlayarak kayınvalidelerden yüksek puan almaya çalıştı. Puanlamanın tamamlanmasının ardından günün birincisi, yarım altını kazanan isim ve yarışmacıların son puan durumu belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN YARIM ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 25 Haziran 2026 Perşembe günü yayınlanan bölümünde günün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı Cemile oldu. Kayınvalidelerin yaptığı değerlendirme sonucunda rakiplerini geride bırakan Cemile, günün birincisi olarak yarım altının sahibi oldu.

Yarışmada bu hafta ilk kez yer alan Ruken puan mücadelesini sürdürürken, Aysun ise yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle programı tamamlayamayarak hastaneye kaldırıldı. Yarışmanın kalan sürecine ilişkin gelişmelerin yeni bölümde netlik kazanması bekleniyor.

Gelinim Mutfakta bugün yarım altını kim kazandı? (25 Haziran 2026)

25 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Kayınvalidelerin puanlamasının ardından oluşan 25 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu şu şekilde açıklandı:

Cemile: 23 puan

Aysun: 15 puan

Ruken: 8 puan

Tuğba: 8 puan

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