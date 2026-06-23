Gelinim Mutfakta'da yeni haftanın ikinci gününde rekabet hız kesmeden devam etti. Hamurlu Talaş Kebabı tarifini hazırlayan gelinler, günün ödülü olan yarım altını kazanmak için mutfakta hünerlerini sergilerken, izleyiciler 23 Haziran günün birincisi ve puan tablosunu araştırmaya başladı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında 23 Haziran Salı günü heyecan dolu anlar yaşandı. Kayınvalidelerin verdiği puanların ardından yarışmacıların aldığı skorlar merak konusu olurken, gözler günün sonunda yarım altını kazanan geline çevrildi.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN YARIM ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 23 Haziran tarihli bölümünde yarışmacılar, günün yemeği olarak belirlenen Hamurlu Talaş Kebabı tarifini hazırladı. Süreyle yarışan gelinler hem lezzet hem de sunum açısından kayınvalidelerden yüksek puan alabilmek için mutfakta yoğun mesai harcadı.

Günün birincisi ve yarım altını kazanan gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Gelinim Mutfakta bugün yarım altını kim kazandı? 23 Haziran 2026 puan durumu

23 HAZİRAN 2026 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Yeni haftanın ikinci gününde yarışmacılar arasında yaşanan rekabet dikkat çekti. Özellikle Cemile'nin stüdyoya getirdiği pankart nedeniyle yaşanan tartışmalar programa damga vururken, mutfaktaki mücadele kadar stüdyodaki gelişmeler de izleyicilerin gündeminde yer aldı.

Gelinim Mutfakta bugün yarım altını kim kazandı? 23 Haziran 2026 puan durumu

23 Haziran Salı günü açıklanan puanların ardından haftalık sıralama yeniden şekillendi. Yarışmacılar hem yarım altın hem de hafta sonunda verilecek altın bileziklere bir adım daha yaklaşabilmek için yüksek puan toplamaya çalışıyor. Güncel puan tablosu ve sıralama, programın ardından netleşecek.

Dünün puan durumu şöyleydi:

Ruken: 16

Tuğba: 15

Aysun: 14

Cemile: 14

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