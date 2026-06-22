22 Haziran Gelinim Mutfakta birincisi, yarım altını kazanan gelin ve puan durumu yakından takip ediliyor. Gelinim Mutfakta'da yeni hafta heyecanı başladı. Yarışmacılar haftanın ilk gününde çeyrek altını kazanmak ve avantajlı başlamak için mutfakta hünerlerini sergilerken, izleyiciler günün sonuçlarını ve puan tablosunu araştırmaya başladı.

Gelinim Mutfakta'da 22 Haziran Pazartesi günü yeni haftanın ilk mücadelesi ekrana geldi. Kayınvalidelerin verdiği puanlar ve günün yemeği sonrasında yarışmacıların aldığı puanlar merak konusu olurken, gözler günün birincisi ve çeyrek altının sahibi olacak isme çevrildi.

22 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 22 Haziran tarihli bölümünde yarışmacılar haftanın ilk gününde en yüksek puanı almak için tezgah başına geçti. Gün sonunda açıklanacak puanlar, hem çeyrek altının sahibini belirleyecek hem de haftalık sıralama için önemli bir avantaj sağlayacak. Bu nedenle yarışmacılar kadar ekran başındaki izleyiciler de sonuçları yakından takip ediyor.

Gelinler, günün yemeği "Kolay Yaz Dürümü" tarifini yaptı. Programda kayınvalidelerin yaptığı tadım ve puanlama süreci yine büyük heyecana sahne oldu. Verilen puanların ardından günün birincisi olan gelin çeyrek altının sahibi olacak.

22 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

22 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

22 Haziran Pazartesi günü ekrana gelen bölümde yarışmacıların puanları kayınvalidelerin değerlendirmeleri sonrasında belli oluyor. Günlük puan tablosu aynı zamanda haftalık sıralamanın ilk şekillenmesini sağlıyor. İzleyiciler de puan farklarını yakından takip ederek haftanın favori isimlerini değerlendirmeye başladı.

22 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta Gelinim Mutfakta'da hafta boyunca en düşük puanı alan yarışmacı Gülden oldu. Haftalık puan sıralamasında son sırada yer alan Gülden, yarışmaya veda etti. Hafta birincisi ise 69 puanla Tuğba oldu.

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