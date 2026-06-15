Rekabet Kurumu, dijital platformların sinemacılara “Sadece benimle çalışacaksın” demesinin önüne geçti. Mikrofon uzattığımız sinema dünyasından isimler ise bu karara destek verdi.

MURAT ÖZTEKİN- Rekabet Kurumunun yürüttüğü soruşturma neticesinde dijital platformların “kilidinin” açılması, sinema dünyasında yankı uyandırdı. Daha önce dijital platformlar güçlü bütçelerini kullanarak bir oyuncuyu, senaristi, yönetmeni veya yapım şirketini kendisine bağlayıp yıllarca başka yapımlarda çalışmalarını engelleyebiliyordu.

Rekabeti azaltan bu durumun ise sinema ve dizi sektörüne zarar verdiği düşünülüyordu. Soruşturma sonrası tarafların sunduğu taahhütlerin Rekabet Kurulu kararıyla kabul edilmesiyle dijital platformlar artık sinemacılara “Sadece benimle çalışacaksın” şartı getiremeyecek.

Rekabeti artıracak bu karar, uzun zamandır sinemaya eser üretmeyen isimlerin de yeniden salonlara dönüşünün önünü açabilecek.

Mehmet Güleryüz

“HAKKANİYETLİ DEĞİLDİ”

Konuyu Türkiye gazetesine değerlendiren Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) Başkanı, yönetmen Mehmet Güleryüz “Alınan kararı olumlu bir adım olarak görüyorum. Ekiplerin uzun yıllara dayanarak elde ettiklerİ birikimi sadece belli bir platforma bağlayıp kilitlemek hakkaniyetli değildi” diyor.

Kararın sinemaya canlanma getirebileceğini kaydeden Güleryüz “Starların başka projelerde yer almasının önünün açılması yeni filmlerin çekilmesine ve gişede artışa dolaylı olarak yol açabilir” ifadelerini kullanıyor.

Cemil Yavuz

“YAPIMLARIN İÇERİĞİNİ ETKİLEMEZ”

Yapımcı Cemil Yavuz ise “Netflix gibi platformlar belirli yapımcılar ve yönetmenlerle çalışıyordu. Öte yandan oyuncuları da bağlayabiliyorlardı. Bu politikalar yüzünden oyuncu kaşeleri yükseliyordu. Rekabet Kurumu şimdi tekelleşmenin önüne geçmeye çalışıyor. Ben bunu olumlu olarak değerlendiriyorum. Bu durum haksız rekabeti azaltarak orta ölçekli yapımcıların ezilmesini önleyecektir. Oyuncu ücretleri de bir nebze azaltacaktır. Fakat bu durumun içeriği çok etkileyeceğini düşünmüyorum; Netflix günün sonunda yine kendi istediği yapımları ürettirecektir” diyor.

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“OYUNCU KÜREK MAHKÛMU GİBİYDİ”

Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu da şöyle konuşuyor:

"Önceden yapımcılar ve oyuncuları bir kürek mahkûmu gibi prangalayan bir durum vardı. Oyuncuların neredeyse bütün hakları teslim alınıyor, başka bir yere kıpırdamasına müsaade edilmiyordu. Bu tarz anlaşmalar bir kere insani değildi. Öte yandan sinema piyasası da daraltılıyordu. Şimdi zararın bir yerinden dönüldü. Bu yüzden önemli bir adım. Bu karar, aynı zamanda dijital platformların ideolojik tahakkümünün kırılmasına dair de kıymetli bir gelişmedir diye düşünüyorum"

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