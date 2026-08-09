Altın madeninde göçük faciası! 1 işçi öldü, 5 işçi yaralandı

Mısır'daki Sukkeri Altın Madeni'nde meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybederken, 5 işçi yaralandı. Kazanın ardından yer altındaki çalışma alanlarında faaliyetler geçici olarak durduruldu.

Mısır'ın Doğu Çölü'ndeki Sukkeri Altın Madeni'nde göçük meydana geldi.

Mısır Petrol ve Madencilik Bakanlığından yapılan açıklamada, Sukkeri Altın Madeni Şirketi tarafından maden ocağındaki galerilerden birinde kaya düşmesi yaşandığı yönünde ihbarda bulunulduğu belirtildi.

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk tespitlere göre kazada Abdurrahman Nebil Mahmud isimli işçi hayatını kaybederken, 5 işçi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu ve tedavi için Mersa Alem Kent Hastanesine kaldırıldıkları bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Petrol ve Madencilik Bakanı Kerim Bedevi, hayatını kaybeden işçinin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Bedevi, aileye gereken desteğin verilmesi ve yaralıların tedavi süreçlerinin yakından takip edilmesi talimatını verdiğini belirtti.

Kazanın nedenlerinin ortaya çıkarılması ve iş sağlığı ile güvenliği önlemlerinin incelenmesi amacıyla Maden ve Madencilik Sanayisi Kurumuna bir inceleme komitesi kurulması talimatı verildiği aktarıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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