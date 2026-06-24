Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde puanlar belli oldu. Yarım altın için kıyasıya yarışan gelinlerin aldığı puanlar sonrası günün sıralaması netleşirken, gözler birinci olan yarışmacıya çevrildi. İşte 24 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün sonuçları...

Gelinim Mutfakta'da 24 Haziran Çarşamba günü puan durumu ve günün birincisi belli oldu. Hafta finaline doğru rekabetin arttığı yarışmada yarım altını kazanan gelin ve güncel puan tablosu izleyiciler tarafından merakla takip edildi.

24 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 24 Haziran Çarşamba günü yarışmacılar günün birincisi olmak ve yarım altını kazanmak için "Burger Pizza" tarifini yaptı. Kayınvalidelerin verdiği puanlarla şekillenen yarışmada gün sonunda en yüksek puanı alan ve yarım altının sahibi gelin Tuğba oldu

Bir önceki bölümde ise kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan yarışmacı Aysun olmuştu. Aysun, aldığı puanlarla yarım altını kazanan isim olarak günü lider tamamladı.

24 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

24 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

24 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Gün içerisinde kayınvalidelerin verdiği puanlarla şekillenen sıralama, hafta finali öncesinde yarışmacıların konumunu doğrudan etkiliyor.

24 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu:

Tuğba: 19

Aysun: 15

Ruken: 14

Cemile: 11

Önceki günlere ait puan durumu şu şekilde:

22 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu:

Ruken: 16

Tuğba: 15

Aysun: 14

Cemile: 14

23 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu:

Aysun: 19

Cemile: 16

Tuğba: 15

Ruken: 10

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